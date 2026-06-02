Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lídr ANO v Ústí přišel kvůli rychlosti o řidičák. Aspoň teď pomůžu kondici, říká

Autor: ,
  10:28
Šéf ústecké basketbalové Slunety, Tomáš Hrubý, kterého si ANO vybralo místo dosavadního primátora Petra Nedvědického, do čela kandidátky pro podzimní komunální volby, přišel o řidičský průkaz. Sám přes sociální sítě zveřejnil video, v němž se k tomu přiznává. Uvedl, že výrazně překročil rychlost ve městě. Na padesátce jel 97 kilometrů v hodině.

Tomáš Hrubý | foto: Petr Bílek, MF DNES

„Stala se věc, která se stát neměla, jel jsem rychle a přišel jsem o řidičský průkaz, což je fatální chyba z mé strany. Dostal jsem peněžitý trest, odebraný řidičský průkaz plus body. Přijímám to a respektuji s plnou pokorou, nicméně už to nemůžu vrátit. Udělám vše, aby se to už neopakovalo,“ sdělil pro iDNES.cz Tomáš Hrubý.

O kolik rychleji jste jel a kde se vám to stalo?
Nechám si to pro sebe, to jsou interní informace. Hlavní je, že se to nemělo stát. Vlna kritiky, která se snesla, je oprávněná, já to přijímám, udělám všechno, aby už se to nestalo.

Nemůžete říci, o kolik rychleji jste jel?
Dobře, bylo 97 na padesátce, po odečtu 94, test na alkohol samozřejmě negativní, to se dá i dohledat.

Kde?
V Ústí nad Labem.

ANO v „přežívajícím“ Ústí přepřahá. Chci obrousit hrany, říká nová jednička

Vy jste s informací vyšel sám „preventivně“ na Facebooku…
Vedlo mě k tomu to, že z malinké basketbalové bubliny jsem šel do věci, která je obrovská, do politiky. Jdu do politiky s respektem. Učím se orientovat v prostředí. Usoudil jsem, že bude lepší, když to lidé uslyší ode mě než od novinářů, jejíchž práci ale respektuji, nebo od okolí. Aby o průšvihu slyšeli ode mě, ne zprostředkovaně. Netěší mě to, ale chyby jsou a budou, a je na mě, aby se to neopakovalo.

Přišel jste o řidičský průkaz poprvé?
Ano, poprvé.

Na jak dlouho?
To si nechám pro sebe.

Na sítích, kam jste umístil video s přiznáním a s tím, že budete jezdit na kole, se objevily hlasy požadující vaše odstoupení z kandidátky?
Ani to nebudu komentovat, dnešní svět sociálních sítí je trošku jiný než dřív. Nezlehčuju to, udělal jsem chybu, nicméně si nemyslím, že by bylo na pořadu dne odstoupit z kandidátky.

Co na to kolegové z hnutí ANO?
Není to nic pozitivního, nicméně s mými kolegy, i těmi z basketu, jsme si řekli své a že jdeme dál. A že se nemá cenu k tomu vracet.

Bude vás teď vozit řidič?
O mě se ví, že jsem všeobecně sportovec, využívám kolo, chodím pěšky. Beru to, jak to je, postavil jsem se k tomu čelem. Jediná výhoda této věci je, že to aspoň pomůže mé fyzické kondici, ale ta se dá samozřejmě budovat i jinak. Moje chyba...

Smířlivá opozice

Hrubý s facebookovým videem, ve kterém se k rychlé jízdě přiznává, přišel sám. Ovšem na sociálních sítích se hned objevily hlasy, které ho vyzvaly, aby se z politiky stáhl. Opozice je však zatím smířlivější.

Třeba podle lídra opozičního uskupení JEDNO Ústí Tomáše Vohryzky by si prostě „měl dávat pozor“. „Ale jet v obci skoro dvojnásobnou rychlostí není normální. Když je člověk kandidátem na primátora, už nereprezentuje jen sám sebe, ale i lidi kolem sebe a celé uskupení,“ uvedl Vohryzka.

Podle něj by měli kandidáti na primátora nést vyšší míru osobní odpovědnosti i v běžném životě. „Kandidáti by si měli dávat větší pozor na to, jak se chovají – ať už za volantem, nebo obecně na veřejnosti,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Exposlanec Feri jde na svobodu. Pomohl mu posun v chování, zdůvodnil soudce

Dominik Feri na cestě do jednací síně Okresního soudu v Teplicích před jednáním...

Bývalý poslanec Dominik Feri odsouzený ke třem letům odnětí svobody za dvě znásilnění a jeden pokus o něj opustí vězení. Okresní soud v Teplicích vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění, kterou...

Kdo to koupí? Panelák se dál „rozevírá“, lidé prchají z bezcenných bytů

Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)

Čtyřpatrový panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově, který loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit....

Roste extrémně rychle a je efektivním topivem. U lomu ČSA sází unikátní rostlinu

Vysazování rychle rostoucí traviny ozdobnice obrovské v okolí bývalého lomu...

Rychle rostoucí travinu, která je schopná růst i na kontaminovaných a na živiny chudých půdách, vysazuje tým vědců v okolí bývalého lomu ČSA na Mostecku. Z ozdobnice obrovské lze získat biomasu,...

Půl bytu u popelnice. Město chválí změny v ghettu, místní však tvrdí: Dál je to hrůza

Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem. (květen 2026)

Návštěvy úředníků a kontroly stavu budov. Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem, které je označováno za sociálně vyloučenou lokalitu a kde žijí převážně Romové, je už několik let pod větším dohledem...

Lídr ANO v Ústí přišel kvůli rychlosti o řidičák. Aspoň teď pomůžu kondici, říká

Ústí nad Labem, 21. 12. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem -...

Šéf ústecké basketbalové Slunety, Tomáš Hrubý, kterého si ANO vybralo místo dosavadního primátora Petra Nedvědického, do čela kandidátky pro podzimní komunální volby, přišel o řidičský průkaz. Sám...

2. června 2026  10:28

Tragický požár restaurace v Mostě. Policie chce poslat před soud dva lidi

U vyhořelé restaurace v Mostě lidé zapalují svíčky. (13. ledna 2025)

Policie navrhla obžalovat dva lidi v souvislosti s požárem restaurace U Kojota v Mostě, který měl sedm obětí. Příčinou požáru z ledna 2025 byl pád plynového topidla, které převrhl nešťastnou náhodou...

2. června 2026  8:59,  aktualizováno  9:16

Bučeli na něj, psanec Vyoral ale fanouškům slibuje: Položím za Děčín život!

Tomáš Vyoral ze Slunety Ústí nad Labem v derby s Děčínem.

Z hrdiny psanec, z lásky nenávist. V Děčíně ho fanoušci zbožňovali a aplaudovali mu, pak ho nemohli vystát a bučeli na něj. Teď je elitní basketbalový rozehrávač zpátky. „Snad si je zase nakloním na...

2. června 2026  7:10

Kdo to koupí? Panelák se dál „rozevírá“, lidé prchají z bezcenných bytů

Panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově (květen 2026)

Čtyřpatrový panelový dům v Čelakovského ulici v Chomutově, který loni v létě kvůli narušené statice museli opustit jeho obyvatelé, se bourat nemusí. Podle chomutovského magistrátu se dá opravit....

2. června 2026  6:46

VIDEO: Tuláček zdolal Horu, islandskému silákovi sebral světový rekord se sudem

Vladislav Tuláček s hvězdou seriálu Hry o trůny, silákem Thorem Björnssonem

Jeden den, dva rekordy – získaný i ztracený pro legendárního siláka Hafthora Björnssona. Pikantní je navíc to, že jeden z nich padl v Česku, o druhý ho však Čech připravil. Vladislav Tuláček...

1. června 2026  15:31

Udržela vraha Vocáska za mřížemi. Znalci musí mnohé vysvětlit, říká žalobkyně

Premium
Státní zástupkyně Dagmar Bušovská odpovídá na otázky novinářům na chodbě...

Nebýt jejího kroku, vrah Zdeněk Navrátil, dříve Vocásek, už by si užíval svobody. Žalobkyně Dagmar Bušovská ale poté, co mostecký okresní soud loni rozhodl o jeho podmíněném propuštění, podala...

1. června 2026  11:55

Třaskavý comeback. Vyoral se nedohodl s Ústím a po devíti letech se vrací do Děčína

Tomáš Vyoral z ústecké Slunety během čtvrtfinále Maxa NBL s Opavou.

Senzační návrat je zpečetěn. Basketbalový Děčín v pondělí k ranní kávě oznámil příchod elitního rozehrávače Tomáše Vyorala, který v posledních dvou sezonách působil u úhlavního rivala z Ústí nad...

1. června 2026  8:24,  aktualizováno  11:26

Místo milionů asi nedostanou na Mostecku nic. Tykač zvažuje poslat podporu jinam

Hrana lomu končí v těsném sousedství zámku Jezeří.

Starostům na Mostecku se pravděpodobně rozplývá šance na získání stovek miliónů korun na rozvoj obcí. Peníze jim měl darovat miliardář Pavel Tykač, jehož společnosti na Mostecku těží uhlí. Podle...

1. června 2026  10:06

Vzpomínka na továrnu a moderní kostka. Teplice ukázaly podobu parkovacích domů

Parkovací dům v teplické Alejní ulici, který navýší kapacitu parkování ze...

Nedostatek parkovacích míst v centru a rezidenčních lokalitách by Teplice chtěly vyřešit výstavbou nových parkovacích domů. Město už má studie parkovacího domu v Alejní ulici a u Aquacentra a nyní...

1. června 2026  6:59

Střetnutí s vlkem si užijte. O setkání s člověkem opravdu nestojí, říká odborník

Vlk v české přírodě

Už více než deset let uběhlo od doby, kdy se začali na severu Čech opět objevovat vlci. Šelma se od té doby rozšířila do velké části Ústeckého kraje a ve většině teritorií se úspěšně rozmnožuje. Jak...

31. května 2026  8:20

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Odebíráme špatné děti, říkají soudci. Násilí v rodině by chtěli řešit jako v USA

Premium
Místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Vladimír Polák a předsedkyně...

Je to možná přelomová záležitost. Přípravy tomu bezesporu nasvědčují. Zástupci ústeckého krajského soudu kontaktovali australskou vládu, byli na zkušené v New Yorku, zapojili forenzní psychology i...

30. května 2026

Vytrhat sedačky, udělat vyhřívání, jinak se fotbalový Viagem odstěhuje z Ústí

Zrekonstruovaný ústecký Městský stadion, září 2014.

Jak zachránit pro Ústí nad Labem profesionální fotbal, který je v rozpuku? První řešení je originální: vytrhat sedačky. Druhé nákladné: vybudovat nové vyhřívání trávníku. Vše v režii města. „Když se...

30. května 2026  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.