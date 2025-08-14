Operovat, nebo jen pozorovat? Novinka odhalí rizikovost mozkové výdutě

  14:19
Odborníci z celé České republiky spustili projekt, který může v budoucnu zachraňovat životy pacientů s mozkovou výdutí. Novinka nazvaná Meditech spojuje nejen lékaře, ale i inženýry, fyziky a biology. Zatím je ve fázi výzkumu.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: FN Olomouc

Výduť na stěně mozkové tepny, odborně nazývanou aneurysma, mají podle statistik přibližně tři procenta populace. Mnoho lidí o ní ale nemá ani tušení. Odhalí se často náhodně při vyšetření jiných potíží, například při CT či magnetické rezonanci.

Riziko spočívá v tom, že pokud výduť praskne, dojde k prudkému krvácení do mozku. Taková příhoda patří k nejvážnějším typům mozkových mrtvic, s vysokou úmrtností a často těžkými následky pro přeživší.

Snímek obrazovky s prasklou mozkovou výdutí.

Rozhodování, zda aneuryzma preventivně operovat, či „jen“ pozorovat, není jednoduché. Lékaři sice sledují faktory jako jeho velikost, umístění nebo přítomnost vysokého krevního tlaku, ale přesný soubor ukazatelů, který by spolehlivě určil riziko prasknutí, zatím chybí.

A právě to je cílem projektu Meditech – nalézt spolehlivé indikátory, podle nichž bude možné předpovědět riziko prasknutí aneurysmatu. Výzkum zahrnuje počítačové simulace průtoku krve, laboratorní modely cév, ve kterých lze sledovat proudění v kontrolovaných podmínkách, a také mikroskopické zkoumání cévní stěny, aby se odhalily změny ve struktuře tkáně.

„Zatím je to výzkum. V praxi se podle těchto dat nerozhodujeme. Ale chceme, aby to do budoucna pomohlo. Aby pacient slyšel přesnější doporučení: Tohle vypadá rizikově, doporučujeme operaci. Tohle naopak vypadá stabilně, může to zůstat pod dohledem,“ říká neurochirurg z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Aleš Hejčl.

Pokud se podaří určit přesné ukazatele rizika, mohlo by to podle něj zásadně změnit péči o pacienty s aneuryzmaty a zachránit mnoho životů.

Skrytý zabiják jménem mozková výduť. Má je každý pětadvacátý člověk

Právě experti z ústecké Masarykovy nemocnice do týmu odborníků patří. Ostatně klíčovým partnerem je společnost Krajská zdravotní, pod kterou spadá sedm nemocnic v Ústeckém kraji.

Z Ústeckého kraje pak v týmu nechybí ani zástupci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Dalšími zapojenými jsou odborníci z Univerzity Karlovy, Fakultní nemocnice Motol a Biofyzikálního ústavu Akademie věd ČR v Brně.

Financování projektu zajišťuje Operační program Jan Amos Komenský, spolufinancovaný Evropskou unií, který podporuje výzkum, vzdělávání a inovace.

Vstoupit do diskuse

14. srpna 2025  15:12

