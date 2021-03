Na podporu odvolaného místostarosty vznikla petice. To jsem nečekal, říká

Před pár dny jste byl odvolán z funkce místostarosty. Teď lidé ve městě sepisují petici proti vašemu odvolání. Překvapuje vás taková podpora?

Vzhledem k tomu, že nebyly občanům srozumitelně vysvětleny důvody mého odvolání, doufal jsem, že to aspoň některým lidem nebude lhostejné. Že ale vznikne takováto spontánní odezva, vyjádřená dokonce veřejnou peticí, to jsem nečekal. Během několika málo dnů jsem obdržel stovky zpráv a vzkazů vyjadřujících mi podporu a uznání mé dosavadní práce, čehož si nesmírně vážím. Část občanů rovněž odsuzuje, že k mému odvolání došlo navíc v době vrcholící pandemie koronaviru a vyhlášeného nouzového stavu.

Personální změny ve vedení Štětí Na březnovém mimořádném jednání zastupitelstva ve Štětí byl vedle Andrta odvolán i další místostarosta Vladimír Frey (Sport zdraví a prosperita) a následně i celá sedmičlenná rada. Složení koalice se nezměnilo, jejími členy jsou ČSSD, ODS, Sport zdraví a prosperita, ANO a Sdružení za b. m., dr. 2. ZŠ, Nez. a KSČM. Důvodem změn údajně bylo, že se město nerozvíjí. Následně byla zvolena pouze pětičlenná rada. Starosta Štětí Tomáš Ryšánek (ČSSD) zemětřesení přežil. Staronovým místostarostou byl zvolen Vladimír Frey, druhým místostarostou Roman Smoleňák (ODS). „Myslím, že důvody odvolání byly pouze skryty za prázdnými frázemi. Vidím to jako osobní ambice některých jedinců a politický čachr ODS. Rozhodně se s tím neztotožňuji,“ sdělil starosta Ryšánek. Podle nové radní Zdeňky Rulíškové (ODS) chtěla změnu většina zastupitelů už dříve. „Pro odvolání místostarostů a rady zvedlo ruku 11 zastupitelů z 21členného zastupitelstva, dva se hlasování zdrželi,“ uvedla Rulíšková s tím, že jedním z důvodů odvolání byla špatná spolupráce s Miroslavem Andrtem.

Co podle vás za odvoláním je?

Osobně jsem přesvědčen, že tím byla zahájena předvolební kampaň ke komunálním volbám. Přestože místní ODS byla zastoupena v radě města, tak zřejmě vadilo, že nemá svého místostarostu, který by se mohl lépe prezentovat směrem k veřejnosti. Vůči mé dosavadní práci pro Štětí a jeho občany nikdo nevznesl dosud jedinou konkrétní připomínku, snad jen, že si příliš stojím za svými názory, které pak i prosazuji. Upřímně řečeno, netušil jsem, že to je při vedení samosprávy špatně...

Podle některých zastupitelů brzdíte rozvoj města a doslova bojujete za podobu nového územního plánu. Co vy na to?

To je naprostý nesmysl. Důkazem je široká škála investic, které se v minulých letech podařilo zrealizovat, další jsou rozpracované a připravované včetně například 200milionové akce odkanalizování pěti našich vesnic, projektu multifunkční sportovní haly, výstavby polopodzemních kontejnerů na sídlištích, revitalizace zeleně či nových parkovacích míst. A tak bych mohl pokračovat. Nový územní plán pro nás zpracovávají architekti z ČVUT v Praze a v únoru 2016 schválilo výsledný návrh jeho zadání zastupitelstvo jednomyslně! Nový místostarosta za ODS, který mě vystřídal, byl navíc od počátku jako určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu a také pro jeho návrh hlasoval.

Objevují se také informace, že vám hodně záleží na přeložce silnice I/9, protože na plánované trase máte pozemky. Jaký je vůbec váš názor na přeložku této komunikace?

Opět asi účelově vypuštěná fáma. Já ani moji blízcí příbuzní v dotčených katastrech žádné pozemky nevlastníme. Na té navrhované přeložce silnice I/9 mi opravdu záleží, ale tak, aby nevznikla v žádné z navrhovaných variant, protože by se tím nenávratně znehodnotila část cenného venkovského území a krajiny, která nám tu ještě zbyla. Ředitelství silnic a dálnic by spíš mělo řešit dopravní přivaděč k novému terminálu vysokorychlostní trati, který má vzniknout u Roudnice. Ideálně tento záměr spojit s výstavbou nového mostu přes Labe a novou silnicí na Polepy a Liběšice, která by měla vést mimo již tak zatížené obce. Podobně by se kraj měl znovu zabývat silnicí II/261 od Litoměřic do Štětí, po které teď jezdí těžké kamiony se dřevem do zdejší pily a papírny. Dopravní zátěž je v některých vesnicích enormní. Zkrátka to chce řešit mnohem koncepčněji a v širších souvislostech, než jak bylo zatím prezentováno.

Co plánujete dělat dál?

Zůstávám nadále řadovým zastupitelem a budu velmi bedlivě sledovat, aby se podařilo úspěšně dokončit všechny rozpracované projekty a investice. Jinak profesně se chci nejprve trochu rozkoukat, kde bych mohl najít další uplatnění. Zatím je to pro mě příliš čerstvé.

Máte pozastavené členství v ČSSD, v krajských volbách jste kandidoval za Lepší sever, který neuspěl. Vrátíte se do ní?

Lepší sever v krajských volbách uspěl, byť ve spojení s ČSSD, jak byl náš původní záměr, mohl dosáhnout ještě lepšího výsledku podobně jako hejtman Netolický v Pardubickém kraji. Máme v tuto chvíli čtyři zastupitele, kteří sice zůstali v opozici, ale naši lidé pracují i nadále v řadě poradních orgánů kraje, osobně jsem členem výboru pro zemědělství a venkov. Do ČSSD se za dané konstelace zatím vracet nehodlám, neztotožňuji se s jejím stávajícím vedením, které tuto nejstarší politickou stranu výměnou za pár ministerských křesel dovedlo až na pokraj bankrotu a totální neoblíbenosti.

Jak hodnotíte zpětně situaci, kdy vaše ČSSD kandidovala nejprve na kandidátce Lepšího severu, aby se pak objevila už bez vás a kolegů ve volbách samostatně?

Jednoznačně to byl tehdy podraz od předsedy Jana Hamáčka, který v našem kraji ve spolupráci s Petrem Bendou a dalšími kmotry chystal jakýsi návrat starých a pro ně asi dobrých časů, včetně instalace bývalého předsedy a premiéra Jiřího Paroubka znovu do Poslanecké sněmovny. Definitivně snad vzal tento záměr za své po té nepovedené lednové oslavě Bendových narozenin v jeho teplickém hotelu. S odstupem času jsem rád, že jsme si tehdy zachovali tvář a rovnou páteř a že tyto podvraťácké praktiky nakonec „narazily do zdi“.