Kresba židovského chlapce Petra Ginze je z vesmíru zpátky v Terezíně

Obrázek shořel s raketoplánem Obrázek nazvaný Pohled z Měsíce na planetu Zemi od čtrnáctiletého terezínského vězně Petra Ginze se ocitl ve vesmíru hned dvakrát. Poprvé to bylo už v roce 2003, kdy ho na palubu raketoplánu Columbia vzal první izraelský kosmonaut Ilan Ramon. Domů už se ale nevrátil, při zpáteční cestě se raketoplán několik minut před přistáním rozpadl a shořel v atmosféře. Tragédii, která se odehrála v den Petrových nedožitých 75. narozenin, nikdo nepřežil. I díky této události se svět dozvěděl o existenci chlapce, jehož jméno do té doby znal jen úzký okruh lidí. Reprodukce kresby, kterou vzal loni na Mezinárodní kosmickou stanici americký astronaut Andrew Feustel při Expedici 55, měla šťastnější osud a vrátila se spolu s posádkou zpět na Zemi. Čtrnáctiletý Petr Ginz, který měl po tatínkovi židovské kořeny, na kreslil obrázek známější pod názvem Měsíční krajina tužkou, tuší a štětcem v terezínském ghettu krátce poté, co sem byl roku 1942 na podzim deportován z Prahy, kde žil s rodiči. Mladík v Terezíně působil jako šéfredaktor dětského rukopisného časopisu Vedem. V září 1944 odjel v transportu do Osvětimi, kde zahynul v plynové komoře. Strasti války přežila z Ginzova okolí jen jeho sestra, později uznávaná malířka, a otec, kteří odešli v roce 1948 do Izraele. (men)