Zařizování svateb vyměnila za chov alpak, se čtveřicí samců pomáhá nemocným

„Byla to láska na první pohled,“ vzpomíná mladá žena na okamžik, kdy poprvé spatřila alpaky na internetu. Zvířata, jejichž domovinou jsou jihoamerické Andy, nemohla dostat z hlavy a rozhodla se pořídit si je jako domácí mazlíčky.

Ačkoli byl její manžel zpočátku skeptický, Alena si je prosadila. „Říkal, že to je špatný nápad, a vyjmenovával, proč to nejde. Já jsem zase ten typ, který vymýšlí cestu, aby to šlo. Skvěle se doplňujeme,“ vypráví žena s úsměvem.

Velká část zahrady u rodinného domu pod mosteckým hradem Hněvín se proměnila ve velkorysý výběh s otevřeným domkem, kam chodí alpaky odpočívat, a s přístřeškem, kde mají krmivo. „Okrasný trávník vzal brzy zasvé. Stejně jsme ale nebyli žádní velcí zahradníci,“ podotýká chovatelka.

Alpaky jsou stejně jako další lamy stádová zvířata, a když jsou samy, strádají. Paní Alena si proto pro začátek v roce 2020 pořídila dvě alpaky – samce.

Přestože si nastudovala řadu informací o jejich chovu, nevyhnuly se jí hned na začátku problémy. Narazila totiž na překupníka, který jí prodal příliš mladá zvířata se zdravotními problémy. Jedno se veterinárnímu lékaři zachránit už nepodařilo. Druhé mládě se však zotavilo a Alena mu brzy pořídila parťáka. Postupem času pak přibyli ještě další dva samci z prověřených chovů.

Alpaky mají pověst klidných a přátelských zvířat. Jerry, Freddie, Roger a Sancho takoví skutečně jsou. Rádi vyhledávají lidskou společnost, nechají se pohladit. Podle paní Aleny to však nebyla samozřejmost. „Není to tak, že si pořídíte alpaky a hned se s nimi můžete mazlit či je krmit z ruky. Je potřeba budovat důvěru a navyknout je na různé situace,“ vypráví.

Výchově a socializaci alpak podřídila Alena veškerý možný čas. U všech kluků se díky tomu projevily jejich terapeutické schopnosti. Z koníčku a chovu pro zábavu se tak stala „lamaterapie“. Interakce s těmito zvířaty má totiž pozitivní vliv na psychické zdraví lidí. Jejich přítomnost dokáže snížit stres, úzkost a zlepšit náladu. S alpačí čtyřkou tak Alena v Mostě pravidelně navštěvuje domov pro seniory, nemocnici a pracuje s dětmi se speciálními potřebami.

„Je úžasné vidět, jak se lidé rozzáří, když uvidí alpaky. Zvířata mají neuvěřitelnou schopnost uklidnit a přinést radost,“ říká Alena a dodává: „Mám pocit, že dělám něco smysluplného.“

Zájemci také mohou alpakárnu po předchozí domluvě navštívit či vyrazit se zvířaty na zhruba hodinovou túru po okolí. „Pořádáme také edukační exkurze pro školy a školky, na které se lze celoročně objednat e-mailem,“ doplňuje chovatelka, která před několika týdny získala ocenění v anketě Krušnohorská Nej o nejlepší novinky v oblasti turistického ruchu v Krušnohoří. „Se všemi činnostmi mi hodně pomáhá moje mamka a manžel,“ dodává.

Chov alpak má svá specifika a není vhodný pro každého, byť se lze někdy dočíst, že je nenáročný. „Alpaky potřebují dostatečně velký výběh a zázemí. Nutné je věnovat pozornost správnému krmení a doplňování živin, protože mají velmi citlivé žaludky. Při správné péči se dožívají kolem dvaceti let,“ popsala Saladiaková s tím, že je nutné se pořád vzdělávat a získávat o těchto krásných zvířatech informace.

Správnou péči vyžaduje i srst alpak, minimálně jednou ročně se musí stříhat. Alpačí vlna je považována za jedno z nejjemnějších přírodních vláken. Je teplá, lehká a hypoalergenní, což z ní dělá ideální materiál pro výrobu oblečení a dalších textilií. „Zatím ji pro tyto účely nevyužíváme, ale schováváme si ji do budoucna. Část vlny využijeme v domovech pro seniory, kde si z ní v rámci námi nabízeného programu Fluffy Day klienti mohou s chovatelem vytvořit jednoduché drobné výrobky,“ zmínila chovatelka.

Pořízení dalších alpak už neplánuje. Nejnovějším přírůstkem v alpakárně je čtveřice lemurů kata. I tyto šedé opičky s typickým černobíle pruhovaným ocasem si tu mohou zájemci nakrmit.