Fotbal zrychluje, ale Češi ne. Děti jsou nepohyblivé, říká oceněný trenér

V čem vás naplňuje práce s dětmi?

Strašně se mi to líbí, je to hezký pocit. Tyhle malé děti mají nadšení, jdou do toho s vervou.

Jak byste porovnal nynější děti s těmi, které jste trénoval na začátku kariéry před 33 lety?

Je to nesrovnatelné. Dneska jsou děti pohodlnější, mediální ovzduší na celé zeměkouli je přitahuje daleko víc než sport. Jsme vděční za každé dítě, které přijde na fotbal. Je to smutné. Rodiče je k tomu ani moc nevedou, děcko si zaleze do svého pokojíku, tam si hraje s počítačem a dospělí mají klid. Na druhou stranu, zrovna my těch dětí zase tak málo nemáme. Kdyby jich do každého týmu přibylo ještě pět, byl bych spokojený. Ale jinak svět prostě celý zpohodlněl.