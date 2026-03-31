„Jedná se o předběžné výsledky toxikologického zkoumání,“ upřesnil mluvčí policie Kamil Marek.
Událost se stala 3. března večer. Záchranáři byli na místo přivoláni ve 21:00. Po resuscitaci vrtulník transportoval dítě narozené v roce 2023 do pražské nemocnice. Policisté den poté informovali o úmrtí batolete.
Obec usilovala o koupi ubytovny, kde se incident stal. V budově uprostřed vesnice žijí problémoví obyvatelé, kteří narušují v obci klid, řekla už dřív Michaela Majerová, místostarostka obce Lipno, pod níž Drahomyšl spadá.
Jednání zatím skončila. Majitelé nejprve požadovali 30 milionů korun, poté slevili na 27 milionů. Obec není schopna částku zaplatit. Bude proto pokračovat v zasílání podnětů hygieně, hasičům, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a podobně.
Ubytovna v obci desítky let sloužila pracovníkům, kteří jezdili na chmelové brigády. Do rukou nových majitelů se dostala loni na podzim. Tehdy se objekt prodával asi za 14 milionů korun, což je stejná částka jako rozpočet obce. Také proto tenkrát obec o odkup neusilovala. Majitelé však podle Majerové koupili budovu za méně než polovinu.
„Z ubytovny se po incidentu některé rodiny odstěhovaly. Lidé se snaží dodržovat pravidla slušného chování. Jednatel ubytovny dohlíží i na to, aby nadměrně neužívali návykové látky,“ dodala místostarostka. Obyvatelé vesnice mají nicméně nadále obavy.
13. března 2026