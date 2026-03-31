Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete

  10:47
Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek, kvůli kterému je ve vazbě, mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest. Vedení obce vedla jednání o odkupu ubytovny, do které se podle místních přistěhovala řada problémových lidí. Majitelé ale požadovali vysokou sumu.
Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026) | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Splašky jim zatopily přízemí a vyřešili to tak, že vykopali strouhu a odvedli...
„Jedná se o předběžné výsledky toxikologického zkoumání,“ upřesnil mluvčí policie Kamil Marek.

Událost se stala 3. března večer. Záchranáři byli na místo přivoláni ve 21:00. Po resuscitaci vrtulník transportoval dítě narozené v roce 2023 do pražské nemocnice. Policisté den poté informovali o úmrtí batolete.

Obec usilovala o koupi ubytovny, kde se incident stal. V budově uprostřed vesnice žijí problémoví obyvatelé, kteří narušují v obci klid, řekla už dřív Michaela Majerová, místostarostka obce Lipno, pod níž Drahomyšl spadá.

„Z toho baráku mi není dobře.“ Ubytovna, kde zemřelo batole, děsí místní

Jednání zatím skončila. Majitelé nejprve požadovali 30 milionů korun, poté slevili na 27 milionů. Obec není schopna částku zaplatit. Bude proto pokračovat v zasílání podnětů hygieně, hasičům, orgánu sociálně-právní ochrany dětí a podobně.

Ubytovna v obci desítky let sloužila pracovníkům, kteří jezdili na chmelové brigády. Do rukou nových majitelů se dostala loni na podzim. Tehdy se objekt prodával asi za 14 milionů korun, což je stejná částka jako rozpočet obce. Také proto tenkrát obec o odkup neusilovala. Majitelé však podle Majerové koupili budovu za méně než polovinu.

„Z ubytovny se po incidentu některé rodiny odstěhovaly. Lidé se snaží dodržovat pravidla slušného chování. Jednatel ubytovny dohlíží i na to, aby nadměrně neužívali návykové látky,“ dodala místostarostka. Obyvatelé vesnice mají nicméně nadále obavy.

13. března 2026
Nejčtenější

Žena po mnohahodinovém hovoru podlehla nátlaku podvodníků, přišla o 24 milionů

Falešný průkaz zaměstnance České národní banky, kterým se prokazoval podvodník.

Nejprve telefonovala s domnělým policistou, následně ji kontaktoval údajný zaměstnanec České národní banky. Dozvěděla se od nich, že její peníze jsou v nebezpečí. Žena během několikahodinového...

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

Záběry ukazují výstavbu dálnice D6 z výšky. ŘSD narazilo na problémy

Výstavba dálnice D6 u Lubence na Lounsku (březen 2026)

Výstavbu úseku dálnice D6 mezi Petrohradem a Lubencem na Lounsku komplikuje geologické složení podkladu. Podle ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla se tak hledají technické...

Hákové kříže a slepice bez hlavy. V Teplicích zaútočili na modlitebnu muslimů

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu...

Minimálně dva velké hákové kříže a další symboly nasprejoval někdo na fasádu muslimské modlitebny v Teplicích. Případ vyšetřují policisté. Součástí útoku na muslimskou obec byla i o několik dní...

104 metrů, blackout, červená karta. Další světový rekord pod ledem Vencl nezlomil

Český otužilec, freediver a světový rekordman v plavání i potápění pod ledem...

V první vysekané díře se zanořil, dalších osm podplaval, v deváté se vynořil. Bohužel ne v poslední ani sám, ale s bezpečnostními potápěči po blackoutu. Český freediver David Vencl chtěl v sobotu...

Drogy i alkohol. Policie zveřejnila výsledky testů otce viněného z vraždy batolete

Ubytovna v Drahomyšli na Lounsku. (20. března 2026)

Muž obviněný z vraždy svého dítěte na ubytovně v Drahomyšli na Lounsku byl pod vlivem alkoholu i drog. Za skutek, kvůli kterému je ve vazbě, mu hrozí až 20 let vězení, případně i výjimečný trest....

31. března 2026  10:47

Zpět do krajiny. Těžbě uhlí ustoupila řada památek, tým navrhuje jejich návrat

Geovizualizace se týká křtitelnice ze zaniklých Albrechtic na Mostecku, jež...

Povrchová těžba uhlí v minulém století vymazala z mapy severních Čech více než stovku obcí. S nimi také zmizela řada cenných historických památek. Ač se řadu z nich podařilo zachránit, často leží...

31. března 2026  9:01

Nehoda kamionů uzavřela D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi byla kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo téměř dvanáct hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

30. března 2026  15:58,  aktualizováno  31. 3. 6:10

Hlavně ne obchodníky s chudobou. Bílina dá mladým peníze na úroky z hypoték

Centrum Bíliny na Teplicku

Bílina na Teplicku zavádí dotace pro lidi do 40 let na splátky úroků z hypoték. Získat mohou až 25 tisíc korun ročně. Podmínkou je trvalé bydliště ve městě a bezdlužnost vůči radnici. Cílem je...

30. března 2026  12:51

Žatec se vrací k vyšší dani za chátrající domy, předchozí pravidla smetl soud

Zchátralé domy na Žižkově náměstí v Žatci.

Žatec vrací vyšší daň z chátrajících nemovitostí zpátky do hry. Poté, co ústecký krajský soud v závěru loňského roku zrušil pravidla pro vyšší zdanění, připravilo město nová. Vyšší poplatek by jejich...

30. března 2026  9:25

Litoměřice: z Průvan Arény k výšinám. Trenéra určí Sparta, Klepiš nezůstane

Litoměřice, 23.3. 2026, Litoměřice - Jihlava, 4. zápas semifinále play off...

Třikrát v řadě v semifinále, tři zápisy do historie, tři různé trenérské dvojice. Která bude další? Vládce střídačky v prvoligových hokejových Litoměřicích vybírá partnerská Sparta, pod niž kališníci...

30. března 2026  9:17

Další Svoboda zazářil střelecky. Pardubice uťaly vítěznou sérii Slunety i díky rekordu

Nick Johnson z Ústí útočí na pardubický koš.

Růžové časy ústeckým basketbalistům ukončil jejich pardubický kat. Po sérii šesti ligových vítězství mu v neděli podlehli doma 89:101. Východočeši potvrdili druhé místo v tabulce nadstavbové skupiny...

29. března 2026  20:39,  aktualizováno  21:49

V hlavní roli nervozita. Ostrava nezvládla pozici favorita, první bod jí unikl

Ostravská kapitánka Michaela Vacková se snaží obejít chomutovskou Valentýnu...

Pět vteřin před koncem mohla otočit stav utkání, případně rozhodnou... Leč Iva Beloševičová selhala, neproměnila ani jeden ze dvou trestných hodů. Basketbalistky SBŠ Ostrava v úvodním utkání...

29. března 2026  21:33

Levhartice ulovily výhru v Ostravě, překvapení pečetil zkrat Beloševičové

Chomutovská Eliška Brejchová se snaží zablokovat ostravskou Elišku Kubíčkovou.

SBŠ Ostrava prohrály v úvodním utkání čtvrtfinále Ženské basketbalové ligy s Levharticemi Chomutov 63:64. Naopak KP Brno potvrdilo roli favorita v sérii s DSK Basketball Brandýs vysokým vítězstvím...

29. března 2026  19:18,  aktualizováno  21:16

Místo rekordu bezvědomí pod ledem. O život mi nešlo, uklidňoval Vencl

Pohled na podvodní Vencův výkon. Většinou plave hlavou dolů, pro fotografa...

Deset metrů, padesát, sto… a najednou bezvědomí. Pod vodou, pod ledem. Usnul, jak sám říká. Cestu na hladinu si český freediver David Vencl nepamatuje. „O život mi nešlo,“ ubezpečil ale po blackoutu...

29. března 2026  11:41

Ujčík po postupu: Čachotského řezali do zad, za hranou! Litoměřice nařčení odmítly

Litoměřice, 28.3. 2026, Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, 6. semifinále play...

Šli po našem kapitánovi, nařkl jihlavský trenér Viktor Ujčík hokejové Litoměřice po postupu do finále první ligy. Odstoupení veterána Tomáše Čachotského během čtvrtého utkání semifinále play off...

29. března 2026  9:22

Díla z kostelů raději odvezli kvůli zlodějům, vystaví je v opraveném klášteře

Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který byl před třemi lety...

Augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem, který byl před třemi lety prohlášen za národní kulturní památku, prochází velkou rekonstrukcí za více než 80 milionů korun. Dva roky trvající stavební...

29. března 2026  8:39

