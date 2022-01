Agentura nevrátila peníze za lístky na zrušené akce, padají trestní oznámení

Na případ upozornil MF DNES jeden z těch, kteří zatím na peníze marně čekají.

Ústečan David Bílský si loni koupil tři lístky na představení Poslední ze žhavých milenců se Simonou Stašovou a Petrem Nárožným. Za každý zaplatil v předprodeji 690 korun. Jenže představení, jež se mělo v ústeckém kulturním domě původně odehrát už v květnu 2020, bylo kvůli pandemii a vládním restrikcím postupně třikrát odloženo. Poslední termín byl 11. ledna letošního roku, i ten ale pořadatelé odvolali a akci bez náhrady zrušili.

„Na webu Ticketstreamu bylo napsáno, že se lidé mají obracet na pořadatele Martina Beneše. Napsal jsem mu proto dva e-maily, ani na jeden ale neodpověděl a telefon nezvedal,“ říká Bílský s tím, že se později na Facebooku spojil i s dalšími poškozenými a všichni měli stejnou zkušenost. „A to někteří lidé koupili i devět vstupenek,“ podotkl.

Rozhodl se proto na Beneše podat trestní oznámení a příběh o fungování agentury rozeslat do médií. „V průběhu času navíc vyplynulo, že zrušených představení bylo mnohem víc, a poškozených tak budou desítky, ne-li stovky,“ myslí si Bílský.

Celou událostí už se skutečně zabývá policie. „V současné době evidujeme desítku trestních oznámení. Předpokládáme ale, že toto číslo v nejbližší době naroste, protože poškození komunikují přes sociální sítě a informaci o možnosti podání trestního oznámení si předávají,“ sdělila policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že bližší informace nyní policisté poskytovat nebudou.

Podle pražské agentury Harlekýn, která představení Poslední ze žhavých milenců zprostředkovává, bylo přitom už loni v létě jasné, že se akce neuskuteční. Umělci prý totiž neměli na uvedené termíny vůbec podepsané smlouvy.

„S panem Benešem jsme neměli žádnou smlouvu, komunikovat přestal loni v létě. Proto jsme už tehdy upozornili Ticketstream i ústecký dům kultury, že prodávají lístky na představení, s nímž nepočítáme, že bychom ho hráli,“ sdělil jednatel agentury Václav Hanzlíček.

BEMA Production: To jsou ty dezinformace

Podle padesátiletého Martina Beneše, majitele BEMA Production, to však není pravda. „Ověřte si některé informace... Jak říkáte, je to velmi nepříjemná situace, ale skutečně jsem se setkal z dezinterpretací, zkuste se na chvíli vžít do role promotéra. Společnost Harlekýn nedala informaci v létě, ale až 22. prosince! A takto bych mohl pokračovat. To jsou ty dezinformace,“ napsal redakci.

Odpovědí na otázky, proč bylo představení bez náhrady zrušeno, proč lidem nevyplatí zpět peníze za vstupné a kde tyto finance skončily, se však redakce nedočkala. Beneše se snažila zkontaktovat i telefonicky, ovšem marně. Mobil nejprve nezvedal a později si ho vypnul.

Postup Beneše neschvaluje ani Jaroslav Pém, jednatel ústecké agentury Superkoncerty, jejíž logo bylo rovněž uvedené na vstupenkách k představení. „Ano, s panem Benešem jsme byli dříve kolegové, ale to už skoro dva roky neplatí. Rozešli jsme se,“ vysvětlil s tím, že pořadatelem zmíněné akce byl pouze Beneš a jeho BEMA Production.

„Sám jsem naštvaný, co těm lidem udělal. Nechápu, co ho k tomu vedlo,“ podotkl Pém. Kauza prý vrhá špatné světlo i na jeho agenturu.

Zda se lidé nakonec svých peněz za neuskutečněná představení dočkají, je zatím nejasné. Podle insolvenčního rejstříku totiž Beneš loni v listopadu podal žádost o oddlužení, které soud vyhověl. Se svými pohledávkami se nyní lidé mohou hlásit u krajského soudu do 1. března.

Zatím se o peníze přihlásilo osm žadatelů. Kromě lidí, kteří chtějí vrátit peníze za vstupenky, i dvě společnosti, jež Benešovi před časem půjčily peníze a on je řádně nesplácel. Jedním z věřitelů je i Kulturní středisko města Ústí nad Labem, které mu loni v září pronajalo dům kultury pro koncert 4Tenoři. Ten se ale rovněž nekonal. Celková výše pohledávek zatím činí přes 125 tisíc korun, dá se ale očekávat, že se ještě zvýší.

„Pokud pan Bílský rozjel kampaň v médiích vzhledem ke svým známostem, čímž vyhrožoval, aniž by znal situaci, aspoň se mu uleví. On sám však o refundaci nepožádal,“ doplnil už pouze v e-mailu Beneš.