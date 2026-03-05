Recyklace plastů v Chomutově se zvrtla. Firma osočuje město, to podalo žalobu

„Poté, co jsme celou záležitost pečlivě prostudovali, jsme se rozhodli, že požadavek neuhradíme. Naopak jsme podali žalobu na téměř sedm milionů korun, které společnost dluží městu na nájemném za naše pozemky,“ popsal postup magistrátu schválený městskou radou primátor Milan Märc (Nový Sever).
Částka se téměř shoduje se sumou, kterou po Chomutovu vymáhá ADI Fuel. Firma sice původně v loňské předžalobní výzvě operovala s mnohem vyšším nárokem přesahujícím 64 milionů korun, svůj požadavek však podle Märce následně snížila právě na zhruba sedm milionů. Jakým způsobem k cifře dospěla, společnost nekomentovala.
Primátor nevyloučil, že se záležitost vyřeší mimo soudní síň. Městská rada totiž Märce pověřila, aby s představiteli společnosti jednal o smíru. „Jednání budou probíhat,“ potvrdil.
Společnost ADI Fuel chtěla v Chomutově před lety spustit linku na zpracování plastového odpadu z domácností, kterou vyvinula. Zařízení mělo z plastů vyrábět průmyslový olej a být energeticky napájeno z fotovoltaické elektrárny, kterou by firma u linky postavila. K realizaci však nikdy nedošlo.
Obchodní ředitel společnosti Petr Kovařík už dříve upozornil na tříleté průtahy se změnou územního plánu, které realizaci projektu zbrzdily. Firma tak prý nemohla projekt zrealizovat kvůli procesům na straně radnice.
Společnost si k projektu pronajala městské pozemky. Pronájem ADI Fuel zanedlouho převedla na firmu Energocentrum Chomutov, v níž je společníkem. Stalo se tak se souhlasem města. Firma ale přestala nájemné hradit. Proč, veřejně nesdělila. Město pak pronájem ukončilo.