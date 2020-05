Z vraždy mladíka ve Varnsdorfu soudí jeho kamaráda, hrozí mu až 18 let

Skutek se odehrál v noci ze 16. na 17. dubna 2017. Dnes dvaadvacetiletý Jiří N. tehdy podle obžaloby o rok mladšího kamaráda na ulici bodl do oblasti jater a následně odešel. Poškozený pak podle znalců ještě dokázal o několik desítek metrů popojít nebo se odplazit, než zranění podlehl.

Jiří N. dnes před trestním senátem vypovídal dvě hodiny. Řekl, že se onen večer nejprve pohádal s matkou, které se nelíbilo, že nemá práci. Pak prý šel ven, přičemž na dopravním hřišti seděli a popíjeli jeho kamarádi včetně oběti.

„On (poškozený) tam začal dělat scény. Vykřikoval, že jeho táta umírá, že musí žít s cikánama. Bouchal do stromu. Tak jsem k němu přišel a dal mu pár facek, aby se uklidnil. Byl úplně totálně ožralý,“ řekl obžalovaný o chování zavražděného mladíka.

O něco později, když se všichni postupně začali rozcházet, se prý rozhodl, že ho doprovodí domů. „Nechtěl jsem, aby šel sám kvůli tomu, jak byl opilý a kvůli těm cikánům. Já některé znám. Já mu tenkrát chtěl pomoci, já ho nechtěl zabít,“ uvedl Jiří N., jenž byl sám onu noc značně opilý.

Nakonec tedy údajně vyrazili spolu podél řeky a poškozený si hrál s míčem, který mu ale spadl do vody.

„On chtěl přelézt zábradlí, ale já ho chytil za mikinu a táhl ho zpátky. Asi si myslel, že se s ním chci prát nebo co. Chtěl mi dát pěstí a začal bouchat do zábradlí. Já jsem proto vytáhl z kapsy nůž a dal mu ho ke krku, aby toho nechal,“ vypověděl obžalovaný.

„Netlačil jsem na ten nůž. On měl nervy. Ten nůž ho nezklidnil, začal být víc agresivní. Šel na mě, já už měl ten nůž dole a chtěl jsem ho dát zpátky do kapsy, ale on jak na měl šel, tak jsem ho vzal a bodnul jsem. Ohnul se dopředu, já jsem odešel,“ podotkl Jiří N., jenž často odpovídal na něco jiného, než se ho předseda senátu ptal. Některá svá tvrzení složitě vysvětloval.

Zakrvácený nůž následně doma vyčistil savem a schoval ho do zádveří. „Proč jste policistům řekl, že jste ho hodil do řeky?“ ptal se Jiřího N. soudce Michal Roubíček.

„Já měl strach, že půjdu do vězení,“ odvětil obžalovaný. „Vždyť jste se ale už předtím policii přiznal, že jste kamaráda bodl, takže přeci nezáleželo na tom, kde je nůž,“ konfrontoval ho dále soudce. „To je pravda,“ pokrčil nakonec rameny obžalovaný.

17. dubna 2017

Nůž prý u sebe nosil neustále kvůli sebeobraně, protože chodil ven převážně v noci. „Chodil jsem psát texty. Venku bylo hodně feťáků. Rozhodně jsem si ho nebral s cílem někoho zabít,“ pokračoval Jiří N. s tím, že se chtěl proslavit coby raper, a proto skládal písničky.

„Ale nebyly nic moc. Několikrát se mi ale stalo, že mi hlasy v hlavě říkaly texty a já je pak slyšel od jiného rapera. Zkouřil jsem se trávou a slyšel jsem to v hlavě a pak to našel na internetu.“

Hlasy mu údajně v minulosti napovídaly, aby něco udělal. Slyšel je prý i onu noc, když měl v ruce nůž.

„Říkaly mi: zabij ho,“ řekl Jiří N. Když se ale soudce o něco později ptal, co všechno ho v daný moment ovlivňovalo, zmínil jen strach o své zdraví před rozčíleným kamarádem. Hlasy dodal až poté, co mu je soudce připomněl.

Jiří N. původně za čin skončil v psychiatrické léčebně. V dřívějším znaleckém posudku totiž stálo, že se u něj rozvíjí schizofrenie a on kvůli tomu v době činu prakticky nevěděl, co dělá. Zvrat v kauze odstartovali lékaři z léčebny, když upozornili, že se původní závěry znalce podle nich neshodují s realitou.

9. srpna 2019

Státní zastupitelství proto loni u krajského soudu požadovalo obnovu trestního řízení. A bylo úspěšné. Nový znalecký posudek se totiž shodoval s názory lékařů z psychiatrické léčebny. Případ se tedy vrátil do přípravného řízení a muž putoval do vazby. Letos v lednu pak žalobce podal obžalobu.

Znalec, jenž vypracoval původní posudek, se ke svým tehdejším závěrům nemohl vyjádřit. Loni totiž zemřel.

Jiří N., jenž z psychiatrické léčebny dokonce jednou utekl, se před senátem omluvil pozůstalým – mladíkovu otci a sestře, kteří požadují nemajetkovou újmu přes milion korun. „Mě to moc mrzí. Kdyby to něčemu pomohlo, zabil bych se taky.“

Hlavní líčení je zatím naplánované na celý týden.