Memorial Air Show připomněla vylodění v Normandii, přišly tisíce lidí

Letošní ročník připomíná 75 let od vylodění v Normandii, na němž se podíleli i českoslovenští piloti. „Letadla, která v rámci vylodění v Normandii operovala, byla zespodu natřena pruhy černé a bílé barvy. Účastníci operace tak identifikovali spojenecké letouny, rozeznávala je pozemní protiletadlová obsluha a piloti ve vzduchu,“ řekl člen pořadatelského týmu Tomáš Mandys. Pozůstatky pruhů má na trupu a zespodu křídel také stíhačka P-51 Mustang.

Ze 40. let 20. století pochází průzkumný letoun P-38 Lightning. V tomto typu letadla záhadně zahynul v roce 1944 francouzský spisovatel Antoine de Saint-Exupéry, který jej pilotoval.

Ještě starší jsou tři letadla Bucker ze 30. let minulého století. „Sloužila k základnímu výcviku stíhacích pilotů před válkou u německé luftwafe,“ uvedl Mandys. Dnes lze takovéto dvoumístné letadlo sehnat podle Mandyse v Polsku za zhruba pět milionů korun. „Je to výjimečné, že se v dobrém stavu udrží letadla do dnešních dnů,“ řekl.

V Roudnici nechybí stíhací britský letoun Spitfire, který má kamufláž z vylodění v Normandii, či průzkumný a bitevní letoun Bronco, jenž ve Vietnamu svážel piloty, kteří havarovali. „Vzadu má dva trupy, směrové kormidlo, vodorovnou ocasní plochu. Zaútočit může při velmi malých rychlostech, je schopný operovat na nízké hladině, ve střední části trupu může být namontován kontejner s materiálem, který je možno vyhodit na zem pro pozemní vojsko, na závěsníky lze umístit kulomety, raketomety,“ popsal Mandys.

Současnou českou armádu zastupuje velký vrtulník W-3A Sokol, jenž je určen pro vyzvedávání zraněných osob u nehod. Raritou je pak stříbrný dopravní letoun, který patřil Baťově rodině.

Ve vzduchu se během víkendu proletí JAS 39 Gripen nebo Casa. „Máme tu tradičně zahraniční účast. Letos je to spolupráce letců ze šesti států, a to České republiky, Maďarska, Belgie, Velké Británie, Německa a Rakouska,“ uvedl za organizátory Jan Vancl.

Pořadatelé očekávají, že největší akci pod Řípem, která se koná jednou za dva roky, navštíví během víkendu 20 až 30 tisíc lidí. Program leteckých ukázek je po oba dny identický, v neděli piloti se svými stroji odlétají.