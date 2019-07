Ústí se vyladilo na ostrý druholigový start, Varnsdorf prohrál

„Poslední zápasy jsou vždy komplikované a nepamatuju si, že by někdy vypadaly úplně extra. Ale my jsme to zvládli výsledkově úplně v pohodě, zápas jsme měli pod kontrolou. Chybělo mi jen víc gólů a ve druhém poločase jsme hráli víc takový udržovací fotbal. Bylo tam málo náběhů, málo šancí, na takového soupeře prostě musíme lehnout. Ale vím, že tyto zápasy kolikrát skončí blamáží, což se u nás nestalo, takže spokojenost,“ hodnotil ústecký kouč Aleš Křeček.

Góly Ústí stříleli Bassey, Drame, Prošek a Strada, příležitost dostal kompletní kádr. „V létě přišli noví hráči, dáváme jim příležitost a určitě mají šanci naskočit do sestavy. Vyrovnanost hráčů je velká, každý může hrát,“ líbí se trenérovi.

Ústí odstartuje druhou ligu příští pondělí domácím zápasem s Jihlavou. „Vzhledem k tomu, že zápas na konci sezony se nám s mimi moc nepovedl, budeme to chtít odčinit. Je to samozřejmě nepříjemný soupeř, určitě se tam změnilo plno věcí, neuhráli baráž. Bude to jistě jiný zápas než na konci jara, ale Jihlava má zvuk a je to nepříjemný soupeř,“ říká ústecký stoper Jiří Pimpara. „Každopádně musíme sbírat body, jestli chceme hrát výš, nesmíme doma nic rozdávat a ještě vozit něco z venku,“ uvědomuje si.

Varnsdorf v generálce podlehl německému Neugersdorfu 1:2, jediný gól Slovanu dal v prvním dějství Kocourek z penalty. „První poločas měl více dobrých momentů, měli jsme tam několik solidních věcí směrem do útočné fáze. V obranné fázi, na které jsme hodně pracovali, byl vidět také slušný posun, dali jsme branku a dostali jsme se do vedení. Po vystřídání nám kvalita trošku spadla, nebylo to už ono. Dělali jsme hodně chyb a dvakrát inkasovali. Máme teď týden na to, abychom vše vyladili připravili se na první podzimní kolo,“ řekl klubovému webu varnsdorfský trenér David Oulehla. Slovan vstoupí do druhé ligy venkovním zápasem s nováčkem Líšní, výkop je v sobotu v 17 hodin.