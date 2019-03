Byl jsem jak žížala, líčí školák, který mezi Brazilci zpovídal Alissona

„Byl jsem z toho strašně nervózní,“ doznal čtrnáctiletý fotbalový nadšenec, pro něhož vytáhli gólmana Kanárků z pokoje. Jen den před duelem s českou reprezentací.

O sedmákovi ze Základní školy Havlíčkova v Litoměřicích jeho třídní učitel Vojtěch Jandač ví, že žije sportem a novinařinou. „Tuhle práci obdivuju,“ svěřil se Vítek.

Jandač ve fotbalové asociaci zařizuje pobyty pro reprezentace soupeřů. „Když dostal na starost Brazilce, navrhl mi, jestli nechci udělat rozhovor s Neymarem. To se ještě nevědělo, že nepřijede. Hned jsem měl jasno, že do toho půjdu,“ říká.

Nakonec si vybíral z brankářů. „A víc než Ederson mě lákal Alisson, nejdražší gólman světa,“ zmínil letní přestup z AS Řím do Liverpoolu za 1,9 milionu korun.

S dědou Otakarem Gabrielem, svým vzorem, bývalým sportovním žurnalistou a někdejším fotbalistou Brozan, dali dohromady otázky.

„Bylo jich dvanáct od mistrovství světa 2018 po vyřazení Bayernu a další plány v Lize mistrů a anglické lize,“ prozradil kovaný slávista Gabriel, který k sešívané víře přivedl i vnuka. Společně obrečeli dechberoucí postup Slavie do čtvrtfinále Evropské ligy přes Sevillu a teď se jako hrdí permanentkáři těší na další velký zápas s Chelsea, lístky už mají.

Úterní sváteční přípravu Brazílie otočila na 3:1, Vítek si životní zážitek uložil do paměti už v předvečer zápasu po týmové večeři. „Alisson přišel z pokoje rozespalý, měl v ruce kávu. Já se ptal česky, pan učitel Jandač tlumočil do angličtiny. Odpovídal úplně v pohodě, přišel mi skromný, věnoval se mi přes 40 minut,“ překvapilo mladého novináře.

„Říkal mi, že si nepřipouští cenovku nejdražšího brankáře světa. Prý peníze neřeší. Je rád, že hraje za Liverpool, podle něj patří mezi top 5 klubů na světě. Že tam našel vlídné lidi, kteří mu pomáhají,“ přibližuje.

Alisson se mu podepsal na šest fotek, zvěčnil se s ním a přijal triko od házenkářů Lovosic, které poslal jako dárek házenkář Lovců a učitel stejné školy Roman Jelínek. Lovosice hrají čtvrtfinále extraligy s Plzní.

„Pan Jandač pro ně natáčel video, kde měl Alisson říct Lovci do toho!, ale česky to nešlo, tak zakřičel Let’s Go Lovci!“

Kolem nich se trousili další Brazilci a Vítek nevěděl, kam se dřív dívat. „Byl jsem jak žížala, pořád jsem se musel otáčet. Vidím, jak jde Thiago Silva z Paříže, pak Coutinho z Barcelony, Alex Sandro z Juventusu, Firmino z Liverpoolu, Marquinhos se procházel v papučích. Všechny jsem musel vidět!“ líčí nadšeně školák, který fotbalové sestavy sype z rukávu.

„Kuba se oblékl jako na koncert a byl z toho úplně paf. On je hodně emotivní,“ tvrdí Gabriel. Na jaké další fotbalové celebrity si Vítek myslí? „Chtěl bych udělat Lewandowského. Nebo rovnou Ronalda. Ale Messiho z Barcelony ne!“ hihňal se fanda konkurenčního Realu Madrid, kde Ronaldo působil.

Alissonův pozdrav házenkářům Lovosic