18. července 2025

K vesmírnému prostoru se od nepaměti upíná pozornost lidí, kteří chtějí poznat jak náš svět funguje a jak toho třeba využít k dalšímu vývoji lidstva. Někomu stačí pouhý pohled na oblohu, jiný sleduje i vysílání složitých aparátů za hranice Země. Zkuste si, jak se v této oblasti orientujete.

Komu se podaří správně odpovědět na valnou většinu otázek do pondělí 4. srpna 2025 do jedné hodiny po poledni, bude zařazen do slosování o několik knih „Proč se nebát umělé inteligence?“ z nakladatelství Jota.

Pravidla soutěží najdete zde

Kolektiv autorů v ní rozebírá na jakých technologických základech AI stojí, jaká je její historie a jak probíhá zpracování přirozené řeči ve velkých jazykových modelech. Kniha rovněž ukazuje, jak aplikace AI už dnes slouží v průmyslu, zdravotnictví, robotice či v oblasti kybernetické bezpečnosti a jak konkrétně je možné AI využít například ve státní správě či ve službách.