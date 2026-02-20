Kvíz: Znáte historii tanků?

20. února 2026
Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.
Ať vás tyto válečné stroje zajímaly již od malička, nebo jste se k tankům dostali až později, asi víte, že jejich historie je opravdu pestrá. Vyzkoušejte své znalosti o těchto strojích.
Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.