Nebohé neutrální Finsko se na základě tajného dodatku paktu Ribbentrop-Molotov, upečeného mezi Němci a Sověty v srpnu 1939, ocitlo v zájmové sféře Sovětského svazu. Za tři měsíce vypukla Zimní válka. Stalin si hodlal vzít silou to, co se mu nepodařilo získat výhružkami. (foto: finská pěchota na lyžích)

Autor: SA-kuva (Finnish Wartime Photograph Archive) / CC BY 4.0