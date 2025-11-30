Když Rudá armáda vtrhla do Finska, nasadili obránci do akce dva obrněné vlaky

Radek Folprecht
Svět se ještě nestačil mentálně vzpamatovat z dobytí Polska nacistickým Německem a Sovětským svazem, když druhý ze jmenovaných agresorů napadl 30. listopadu 1939 neutrální Finsko. Útočníci měli nad obránci masivní převahu. Vyloženě tragicky na tom bylo Finsko s obrněnou technikou, kromě hrstky zatím prakticky nepoužitelných tanků disponovalo dvěma obrněnými vlaky, které nebývají v textech o zimní válce až tak často zmiňovány.
Část 1/3
Finský obrněný vlak, zimní válka
Jeden ze dvou finálních finských obrněných vlaků sestavených po občanské válce, fotografie je pravděpodobně z roku 1920.
Finský obrněný vlak, pravděpodobně první polovina 30. let
Finský obrněný vlak při vojenském cvičení, lokomotiva standardní
Finský obrněný vlak
14 fotografií

K 30. listopadu 1939 mělo Finsko pouze 26 britských lehkých tanků Vickers Mark E. Jednalo se o tanky čerstvě dodané (byť ne už nejnovější konstrukce), ale zatím bez výzbroje, kterou si Finové chtěli instalovat z vlastní licenční výroby. Obrněnou techniku s kanonovou výzbrojí, se kterou mohla finská armáda v době vypuknutí války počítat, tak představovaly pouze dva obrněné vlaky. Musíme si však uvědomit, že obecně nasazení obrněných vlaků je značně limitováno. Nutnou podmínkou je přítomnost železniční tratě, bez té to zkrátka nejede.

Kořeny obrněného vlaku 1 (Panssarijuna 1) a obrněného vlaku 2 (Panssarijuna 2), tak prostá jména měly, spadaly do doby finské občanské války. Ta vypukla 27. ledna 1918, necelé dva měsíce po vyhlášení nezávislosti, a skončila 15. května 1918. Na jedné straně stálo tzv. Rudé Finsko, podporované bolševickým Ruskem, a na druhé tzv. Bílé Finsko, podporované především Německým císařstvím.

Jak Sovětský svaz napadl neutrální Finsko a co byl mainilský incident

Během občanské války používali rudí několik obrněných vlaků, nejčastěji se hovoří o osmi, zatímco bílí měli jen jeden, navíc dost primitivní (obrněná lokomotivou a plošinový vagon s dřevo-cihlovou nástavbou, jehož hlavní výzbroj tvořil 76mm horský kanon 76 VK/04). Tento nepoměr byl dán tím, že rudí na začátku války ovládali jih země, kde se nacházela většina průmyslu, prakticky všechen strojírenský, ale i většina železničního vozového parku (lokomotiv i vagonů). Šest obrněných vlaků si rudí postavili sami a dva jim přijely na pomoc z bolševického Ruska.

Obrněné vlaky rudých však ukořistili bílí, kteří v občanské válce relativně brzy zvítězili. Z těchto vlaků byly vybrány nejlepší vagony a lokomotivy a z nich sestaveny dva finální vlaky. Méně hodnotné vozy, kterých byla většina, pak čekalo sešrotování.

Jeden ze dvou finálních finských obrněných vlaků sestavených po občanské válce, fotografie je pravděpodobně z roku 1920.

Než se situace v pohraničí mezi Finskem a bolševickým Ruskem začala uklidňovat, hlídkovaly oba vlaky na železniční trati mezi finským Viipuri a ruským Petrohradem. V tomto několikaměsíčním angažmá měly vlaky německé posádky. Němci vrátili vlaky Finům na konci první světové války, když se po podepsání příměří, ke kterému došlo 11. listopadu 1918 ve Francii (také ve vlaku), vrátili domů. A ještě dodejme, že z Petrohradu se stal v roce 1924 Leningrad (dlouhodobě dočasně) a Viipuri na základě právě zimní války Rusové Finům ukradli (ona by se dala použít i jiná slova, ale co si budeme povídat, krádež je v tomto případě slovo nejvýstižnější) a přejmenovali na Vyborg.

Ve třicátých letech byly vlaky po etapách modernizovány. I když modernizovány je relativně silné slovo, v každém případě byly opravovány kvůli udržení v provozuschopném stavu, ale došlo i k obměně některých prvků (a to například i kamen k vytápění vagonů, kuchyňských sporáků, stolů a polic).

Molotovův koktejl: finský lihovar přinášel zkázu sovětským tankistům

Samostatnou kapitolu představovala modifikace výzbroje. Původní 76mm polní kanony 76 K/02 a zastaralé a poruchami trpící 37mm automatické námořní kanony Maxim, konstrukčně spadající ještě do století páry, byly vyměněny za 76mm horské kanony 76 VK/04. Ani jmenované horské kanony nebyly výkřikem moderní techniky, ostatně dvojčíslí za lomítkem značí vzor 04, resp. 1904. Navíc horské kanony, jako zbraně konstruované s co nejnižší hmotností, mají obecně krátké hlavně, což zase znamená nižší úsťovou rychlost a potažmo menší dostřel.

U původních kanonů 76 K/02 se udává úsťová rychlost 460 až 600 m/s a maximální dostřel 7,9 až 10,6 km (v závislosti na použitém druhu munice). U nahrazujících horských kanonů 76 VK/04 však byla úsťová rychlost 290 m/s a maximální dostřel 5,5 km. Jednak se předpokládalo, že vlaky budou nasazovány k přímé obraně železničních tratí, kde měl kratší dostřel stačit, a také vyšší a kratší balistická křivka byla považována za výhodnější v členitém finské terénu. Praxe ovšem nakonec ukázala, že výkonnější kanon by byl lepším řešením. Ostatně po zimní válce byly tyto horské kanony vyměněny za 40 mm protiletadlové boforsy.

Jeden ze dvou finálních finských obrněných vlaků sestavených po občanské válce,...
Finský obrněný vlak, zimní válka

Ukázka změny výzbroje. Dělovou výzbroj tvořily původně 76mm polní kanony 76 K/02 (vlevo), které byly nahrazeny lehčími 76mm horskými kanony 76 VK/04 (vpravo).

Došlo také k výměně kulometů Maxim, kdy původní německé ráže 7,92 mm přenechaly místo ruským ráže 7,62 mm, které používaly standardní finskou munici.

Když už bylo jasné, že se Rus chystá na Finsko, na což ukazovaly především jeho drzé požadavky při politických jednáních, byly vlaky v říjnu a listopadu 1939 podrobeny dalším úpravám. Dostaly i zimní bílou kamufláž, která se logicky nedávala před každou zimou, ale v případě války či akutního ohrožení.

Konkrétní složení obrněných vlaků se v průběhu času také měnilo. Za zimní války se zdvojnásobil počet plošinových vagonů, které se standardně zapojují na začátek (při jízdě směrem k frontě) a někdy i konec vlaku, a také dostaly jeden vagon se zásobami.

Například obrněný vlak 1 měl začátkem prosince 1939, to znamená na začátku zimní války, posádku ve složení: 3 důstojníci, 25 poddůstojníků a 42 příslušníků mužstva. Vlak měl toto vozové složení: dva plošinové vozy (s materiálem na opravu kolejí), dělový vůz, kulometný vůz, lokomotiva, dělový vůz, dva plošinové vozy (s materiálem na opravu kolejí). Výzbroj dělového vozu se skládala ze 76mm horského kanonu a osmi kulometů. Výzbroj kulometného vozu tvořilo 12 kulometů, z toho dva pro protiletadlovou palbu. Všechny kulomety byly Maxim ráže 7,62 mm. Ovšem i během samotné zimní války se složení vlaku měnilo, dokonce i skladba výzbroje, kdy se snížil počet kulometů. Obrněný vlak 2 měl složení podobné.

Finský obrněný vlak, zimní válka
Jeden ze dvou finálních finských obrněných vlaků sestavených po občanské válce, fotografie je pravděpodobně z roku 1920.
Finský obrněný vlak, pravděpodobně první polovina 30. let
Finský obrněný vlak při vojenském cvičení, lokomotiva standardní
14 fotografií

Ke každému z obrněných vlaků byl přiřazen i jeden vlak zásobovací, který se zdržoval na stejné trati více v týlu. Zásobovací vlaky vezly pro obrněné vlaky munici, palivo, vodu a proviant. Vagony ani lokomotivy zásobovacích vlaků nebyly obrněné, což je činilo zranitelnějšími v případě leteckých útoků. Ohrožení dělostřeleckou palbou nehrozilo, pokud se takový vlak nějakým nedopatřením nevydal blíže k frontě (proto zpravidla jezdil obrněný vlak k zásobovacímu, ne naopak). Někdy se tomu ovšem vyhnout nedalo, když tam bylo potřeba opravit poničenou trať a vyžadovalo si to právě i asistenci zásobovacího vlaku.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vrtulníků s překrývajícími se rotory moc nevzniklo. Americké se proslavily

Kaman K-Max

Nejpočetnějším vrtulníkem s překrývajícími se rotory byl americký Huskie od firmy Kaman. Osvědčil se především při záchraně sestřelených letců a dalších nešťastníků za války ve Vietnamu, kde se mu v...

Země NATO ruší plány na nákup radarových letounů E-7. Může za to Hegseth

Australský E-7A Wedgetail

Nizozemské ministerstvo obrany vydalo zprávu, podle níž se Severoatlantická aliance vzdává plánu na nákup letadel včasné výstrahy z nabídky Boeingu. Souvisí to s americkým rozhodnutím z letošního...

Po 49 letech ve vesmíru bude Voyager 1 jeden světelný den od Země

Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru

Sonda Voyager 1 se do kosmického prostoru vydala 5. září 1977. Během svého několikrát prodlužovaného života již několikrát překonala řadu rekordů a dostala se až za hranice Sluneční soustavy. Příští...

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...

Elektrické výboje na Marsu jsou realitou. Sonda Perseverance totiž zaznamenala něco jako „mini-blesk“. Jak je to ale možné, když na Marsu nejsou mraky ze zkondenzované vodní páry?

Když Rudá armáda vtrhla do Finska, nasadili obránci do akce dva obrněné vlaky

Finský obrněný vlak, zimní válka

Svět se ještě nestačil mentálně vzpamatovat z dobytí Polska nacistickým Německem a Sovětským svazem, když druhý ze jmenovaných agresorů napadl 30. listopadu 1939 neutrální Finsko. Útočníci měli nad...

30. listopadu 2025

Geminidy nejsou běžný meteorický roj. Za jejich vznikem stojí zvláštní těleso

Fotograf zachytil meteorický roj u Sečské přehrady, kde ve svém volnu přebývá.

V polovině prosince se nad Českou republikou odehraje jedno z nejpůsobivějších astronomických představení roku 2025 – meteorický roj Geminidy. Navíc se můžeme těšit na výjimečně příznivé podmínky k...

29. listopadu 2025

Po 49 letech ve vesmíru bude Voyager 1 jeden světelný den od Země

Ilustrace sondy Voyager 1 v kosmickém prostoru

Sonda Voyager 1 se do kosmického prostoru vydala 5. září 1977. Během svého několikrát prodlužovaného života již několikrát překonala řadu rekordů a dostala se až za hranice Sluneční soustavy. Příští...

29. listopadu 2025

Start rakety poškodil slavnou rampu na Bajkonuru. Rusko nemůže posílat lidi do vesmíru

Poškozená startovací rampa 31/6 na kosmodromu Bajkonur.

Slavná startovací rampa na kosmodromu Bajkonur byla poškozena. Stalo se to při čtvrtečním startu pilotované lodě Sojuz MS-28 k ISS. Rampa číslo 31/6 je jediná, odkud Rusko vysílá posádky do...

28. listopadu 2025  11:42

Nový přepočet OSN: ve městech žije už 81 procent všech lidí na naší planetě

Indonéská Jakarta se umístila na sedmé pozici žebříčku Lonely Planet.

Demografové se pokusili vyčíslit, jaký podíl obyvatel Země bydlí v městských oblastech. Na rozdíl od minulých snah využili jednotná kritéria. Lidstvo z nich vyšlo jako překvapivě urbanizované.

28. listopadu 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Neštěstí na Erebusu: Náraz letu do sopky před 46 lety nikdo nepřežil

Trosky letounu na úbočí sopky Erebus

Nehodu vyhlídkového letu před 46 lety nad Antarktidou způsobila navigační chyba, špatná komunikace a optický klam. Po nárazu letu Air New Zealand 901 do úbočí sopky zemřelo všech 257 lidí na palubě...

28. listopadu 2025

NASA hlásí objev marsovských blesků. Ale jak to, když tam není voda ani mraky?

Prachový vír na Marsu označovaný jako rarášek, který zaznamenal rover Curiosity...

Elektrické výboje na Marsu jsou realitou. Sonda Perseverance totiž zaznamenala něco jako „mini-blesk“. Jak je to ale možné, když na Marsu nejsou mraky ze zkondenzované vodní páry?

28. listopadu 2025

Chůvičku s připojením na internet bych nepoužíval, říká hacker. Pozor i na kamery

Premium
„Chytré domácnosti moc nedůvěřuju. Hacknout se dá všechno, co má v sobě...

Marek Jílek pracuje jako etický hacker. Firmy ho – na rozdíl od těch nelegálních – dobrovolně zvou, aby jejich systémy napadl a otestoval. Ochotně ale poradí se zabezpečením i jednotlivcům. „Umělá...

27. listopadu 2025

Rusko vyslalo na ISS posádku složenou ze dvou Rusů a jednoho Američana

Loď Sojuz MS-28 krátce po startu

Ve čtvrtek dopoledne se na se na Mezinárodní kosmickou stanici vydala nová posádka, která se bude součástí misí Expedice 73 a 74. Loď Sojuz MS-28 vynesla z kazašského Bajkonuru Rusy Sergej...

27. listopadu 2025  11:02

Vybíráme nový televizor. S naším tahákem vás nenapálí reklama ani prodejce

Vybrat si televizor bez přípravy dnes není snadné.

Výběr televizoru dnes může zaskočit i poměrně ostříleného technologického nadšence. Těch různých zkratek a technologií je totiž tolik, že bez „taháku“ v ruce si je není snadné zapamatovat, natož se v...

27. listopadu 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Praha plná kamer. Policii pomohly s vrahy na útěku, neschovají se ani piráti silnic

Premium
Po Praze je porůznu rozmístěno na tři tisíce kamer. Že jste dosud nikde žádnou...

Černé auto přejíždí po mostě přes Vltavu a proplete se pražským provozem do Pařížské ulice. Tady podezřelý muž vystupuje. Celou dobu ho sledují městské kamery. Policisté by k němu mohli ihned vyslat...

26. listopadu 2025

Děti řeší problémy programátorskými metodami. Psychology to překvapilo

Komentář
Děti sestavovaly puzzle podle historických postaviček ze Vsetínska.

Třídili jste dnes nějaké položky od nejmenší do největší, případně naopak? A co třeba podle abecedy? Nejspíš k tomu používáte algoritmy známé z počítačové vědy.

26. listopadu 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.