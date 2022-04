Finsku čelícímu sovětskému útoku pomáhaly některé státy i dodávkami letadel

Před druhou světovou válkou byla Rudá armáda po stránce kvantitativní natolik silnou, že žádná jiná na světě jí nesahala ani po onuce. A nešlo pouze o onuce, například i tanků měl Sovětský svaz více než všechny ostatní státy dohromady. Ale zmínku o tancích zde máme jen jako zajímavost, tématem dnešního referátu jsou letadla a zimní válka.

Tak tedy i letadel měli Sověti před druhou světovou válkou tisíce a tisíce. A byť potom do zimní války, která začala 30. listopadu 1939, vrhli pouze malou část svých leteckých sil, stále se jednalo o dva a půl tisíce letadel všech druhů. Mluvíme o celkovém počtu letadel k prvnímu dni války od všech útvarů k operaci vyčleněných, tedy ne v jeden okamžik se ve vzduchu nacházejících. A samozřejmě, jak už bylo nepřímo naznačeno, ne všechna letadla byla bojová, ofenzivní.

Bombardér DB-3

Pokud se podíváme na typovou skladbu, tak z bojových letounů to byly následující stíhačky Polikarpov: dvojplošník I-15 a především vylepšený I-15bis, dále jednoplošník I-16 a v dané skupině jako nejmodernější jeden z nejlepších stíhacích dvojplošníků historie I-153. A rozsáhlou množinu bombardérů tvořily rychlé dvoumotorové Tupolevy SB, dálkové dvoumotorové Iljušiny DB-3 a těžké čtyřmotorové Tupolevy TB-3.

A s čím se mohli Finové bránit zlovolnému útoku ze strany svého obřího souseda? Kromě odvahy a odhodlání toho moc neměli, finská armáda disponovala na začátku války celkem 173 letadly v aktivní službě (plus 43 strojů záložních), z nichž bylo 114 bojových. Ale z těch bojových byla část notně zastaralá.

Fokker D.XXI byl standardní stíhačkou finského letectva, s níž vstupovalo do zimní války. Finové jich tehdy měli asi čtyři desítky. Převaha leteckých sil agresora, tj. Sovětského svazu, byla drtivá.

Finská svastika Finové používali znak svastiky na svých letadlech od roku 1918, když jim švédský hrabě Eric von Rosen daroval první letadlo, na které nechal namalovat svůj osobní symbol štěstí – modrou svastiku. A ta se záhy stala na základě rozkazu generála Mannerheima z vděčnosti k dárci letounu oficiálním výsostným znakem finského letectva. Odtud byl později jen krůček k podobnému označení finských tanků a příbuzné techniky. Tato svastika tedy nemá ideologicky nic společného se svastikou později zneužitou třetí říší.

Jako přínosné můžeme tedy počítat snad jen dva typy – stíhací Fokker D.XXI a lehký bombardovací Bristol Blenheim. Konkrétně měli Finové na samém začátku války 41 Fokkerů D.XXI (z toho se však nacházelo sedm kusů v opravě) a 18 Bristolů Blenheim Mk.I.

Většinu z uvedených Fokkerů D.XXI, konkrétně 35 kusů, si vyrobili Finové sami v licenci. Letoun měl smíšenou konstrukci, a tak to pro místní letecký průmysl, který nebyl nijak extra rozvinutý, nepředstavovalo žádný větší problém. A kvalitní dřevo pro samonosné celodřevěné křídlo tamní lesy přímo nabízely, stačilo ho jen uříznout (a pak samozřejmě kvalitně zpracovat).

Fokker D.XXI se stal nejúspěšnější stíhačkou zimní války (myšleno s největším počtem sestřelů nepřátelských letadel), což je celkem logické, když další typy přišly až v jejím průběhu a navíc zdaleka ne všechny z došlých letounů se stihly do bojových operací zapojit.

Dodávky letadel bojujícímu Finsku

Agresivní chování Sovětského svazu nemohlo nechat ani severské Finsko chladným, bylo třeba zvýšit obranyschopnost ohrožené země. Samozřejmě jednoduché to nebylo, malá země s nepočetným obyvatelstvem znamenala malé zdroje.

Ještě před zimní válkou byla podepsána objednávka na další sérii licenčních Fokkerů F.XXI. Domácí letecký průmysl se však s touto zakázkou vypořádal až po zimní válce ukončené k 13. březnu 1940.

Už na jaře 1939 začali Finové pokukovat po nových stíhačkách za velkou louží. A hned se obrátili s žádostí na Rooseveltovu administrativu, jestli by jim Američané co nejrychleji nějaké stroje neprodali. Až asi pět týdnů před vypuknutím zimní války přišla od Američanů kladná odezva. Finské straně nabídli 44 stíhaček Brewster Buffalo, které by „odklonili“ ze zakázky pro americké námořnictvo. Letouny potom začaly přicházet až v průběhu zimní války a žádný v ní operačně nasazen nebyl.

Finové však nečekali se založenýma rukama, sháněli, kde se co dalo. Zde opět musíme konstatovat, že na to moc času nebylo (což tenkrát samozřejmě nemohli vědět), neboť válka nakonec trvala „jen“ tři měsíce a třináct dní. I když se zdaleka ne všechny stroje dodané v souvislosti se zimní válkou do ní stihly zapojit, tak velké uplatnění našly o něco později ve válce pokračovací (do pokračovací války bylo o neutralitu usilující Finsko vmanévrováno nejprve formálně Německem 22. června 1941 a následně stejného dne i prakticky Sovětským svazem, a to konkrétně dělostřeleckým ostřelováním a bombardovacími nálety).

Gloster Gladiator švédské dobrovolnické letecké jednotky F 19

Ale ještě než se ve Finsku objevily první darované nebo zakoupené letouny určené pro finské letectvo, přišla vskutku účinná a komplexní pomoc ze sousedního Švédska. Komplexní zní sice nadneseně, byla to totiž malá dobrovolnická letecká jednotka F 19 (Flygflottilj 19), ale kompletně vybavená materiálně i personálně.

Švédové přiletěli do Finska 10. ledna 1940 a z bojových strojů požívali stíhací dvojplošníky Gloster Gladiator a lehké bombardovací dvojplošníky Hawker Hart.

Uveďme si tedy seznam letadel objednaných Finskem během zimní války. Jen mějme na paměti, že ne všechna letadla z objednaných počtů přišla do uzavření příměří. V seznamu navíc nejsou uvedena letadla méně významná, ať ten význam klasifikujeme z pohledu kategorie, zastaralosti nebo kvůli stopovému množství v objednávce.

Ve Spojených státech bylo objednáno 44 stíhaček Brewster Buffalo (jsou to ty již zmíněné výše, ale objednávka byla podepsána až v prosinci 1939). V dalších zemích byly objednány následující stíhačky: ve Velké Británii 30 kusů Gloster Gladiator Mk.II a 12 kusů Hawker Hurricane Mk.I, ve Francii 30 kusů Morane-Saulnier M.S.406 a v Itálii 10 kusů Fiat G.50.

Ale nejednalo se pouze o stíhačky, z těch ostatních jmenujme především objednávku na 12 britských lehkých bombardérů Bristol Blenheim Mk.IV, minimálně dalších 12 strojů verze Blenheim Mk.I poslali Britové jako pomoc z vlastního rozhodnutí.

Zimní válka 1939 - 1940, čerpání paliva do bombardéru Bristol Blenheim Mk.IV finského letectva Zimní válka 1939 - 1940, stíhačka Morane-Saulnier MS.406 finského letectva

A jen jako zajímavost můžeme ještě zmínit objednávku na šest „proklatě“ lehkých francouzských stíhaček Caudron C.714, která však nakonec nebyla naplněna.

Z výčtu typů letadel je zřejmé, že Finům nebylo nabízeno to nejlepší, co se v daných zemích vyrábělo. Nakonec je to známý a opakovaný fakt, ale protože se bojovalo proti sovětským letcům, kteří obecně nijak nevynikali, a sovětské stíhačky také nebyly žádnou špičkou, tak na funkci to nemělo vliv.

Také zde může vyvstat otázka, zda pro ta letadla byli k dispozici piloti. Byli. Jednak i ve Finsku měli víc vycvičených pilotů než letadel, stačilo jen krátké přeškolení. A dvojplošné Gladiatory putovaly k některým primárně průzkumným letkám, takže piloti tam byli i rádi, že už se nemusí vrhat do akce na ještě zastaralejších strojích. A přišli dobrovolníci, například z Dánska, Maďarska nebo i piloti z Itálie, kteří zajišťovali přechod finských letců na fiaty, se přitom neváhali vrhnout do ostré akce.

Zimní válka 1939–1940, sestřelený sovětský bombardér Iljušin DB-3

Dále si stručně představíme dodávky jednotlivých typů stíhaček finskému letectvu realizované v souvislosti se zimní válkou.

Gloster Gladiator ve finských službách

Z dodaných letounů odvedl během zimní války nejvíce práce typ, u kterého by si to člověk na první pohled ani neodvážil odhadnout. Ano, byl to Gloster Gladiator, jediná dvojplošná stíhačka z uvedených. Stála za tím prostá skutečnost, že stroje přišly nejdříve - všech třicet mezi 18. lednem a 16. únorem 1940. Za zmínku také stojí, že deset z nich bylo dodáno jako dar, tedy bez finančního protiplnění.

Operační službu zahájily letouny Gladiator 2. února. Během zimní války na nich finští piloti získali 45 vzdušných vítězství, vlastní ztráty činily 12 letounů. Pro pozdější válku pokračovací tyto stroje ztratily perspektivu , finské letectvo už mělo relativní dostatek výkonnějších stíhaček. Ještě se daly použít k průzkumu a samozřejmě jako cvičné. Dosloužily v roce 1945.

Zimní válka 1939–1940, válcování sněhu na finském letišti

Fiat G.50 ve finských službách

Už před zimní válkou Finové objednali v Itálii 25 stíhaček Fiat G.50. Do vypuknutí války žádná nedorazila, ale rychle došlo k objednávce dalších 10 strojů stejného typu.

Do 13. března bylo dodáno 30 strojů. Finští letci předtím absolvovali krátký intenzivní výcvik v Itálii, kde se alespoň trochu ohřáli. A potom zpět do zimní války. Do bojů v zimní válce mohlo zasáhnout tak deset Fiatů G.50, přičemž zaznamenaly jedenáct vzdušných vítězství, ale jeden fiat byl zničen v boji a jeden při havárii.

Ve větším stylu si to však vynahradily ve válce pokračovací a staly se relativně snad nejúspěšnějšími stíhačkami finského letectva. „Rozvášněný italský autor Nino Arena píše ve své knize „I caccia a motore radiale Fiat G.50“, že na jeden sestřelený finský fiat připadá 33 fiaty sestřelených sovětských letadel.

Jinak se však nedá říci, že Fiat G.50 platil ve Finsku za vyloženě oblíbený typ. Italský stroj měl trochu technické problémy v třeskutých mrazech, které se však podařilo nakonec do velké míry eliminovat.

Brewster Buffalo ve finských službách

Pár řádků si zaslouží i americké stíhačky Brewster Buffalo, které jinde každý považoval právem za neperspektivní, ale ve Finsku se proti Sovětům naopak velice osvědčily.

Brewster Buffalo byl primárně palubní stíhačkou, v této kategorii první americkou jednoplošnou. Ale vyráběly se i exportní pozemní verze. Již víme, že letouny pro Finsko pocházely z „odkloněné“ objednávky amerického námořnictva, pro které už ostatně byly víceméně nepotřebné. Výrobce je pouze při finalizaci „denavalizoval“, což znamenalo odstranění přistávacího háku apod.

Stíhačka Brewster Buffalo finského letectva (pokračovací válka 1941 až 1944)

Do konce zimní války dorazilo do Finska pouze šest strojů a asi nikoho nepřekvapí, že do akce je už nenasadili. Zbytek přišel v následujících týdnech. Letouny potom létaly celou pokračovací válku, což je u tohoto typu hodno obdivu. Finové byli zřejmě „slušnej oddíl“, na jedno sestřelené finské Buffalo připadalo 26 sestřelených letadel sovětských.

Zajímavé je, že ve Finsku se pro tyto letouny nepoužívalo jméno Buffalo, ale piloti jim říkali prostě Brewster. Používali i několik pěkných přezdívek, například „Perla nebe“.

Morane-Saulnier M.S.406 ve finských službách

V únoru 1940 dostalo finské letectvo 30 francouzských stíhaček Morane-Saulnier M.S.406. Během zimní války bylo na tomto typu dosaženo 16 sestřelů. O řád vyšší počty sestřelů na ně opět čekaly za války pokračovací. V letech 1941 až 1943 zakoupilo Finsko dalších 57 letounů M.S.406, a to od Němců z francouzské kořisti. Paradoxem potom je, že stroje tohoto typu potom finské letectvo používalo proti Němcům během laponské války (září 1944 až duben 1945).

Po roce 1941 však už byl M.S.406 i pro východní frontu notně zastaralý. A tak Finové připravili vlastní modernizaci, čímž vznikl typ Mörkö-Morane. Modernizace spočívala především v montáži sovětských kořistních motorů Klimov M-105P. Sovětský motor byl mnohem výkonnější než původní starší francouzský, došlo tedy i k výraznému nárůstu letových výkonů stíhačky (stoupavost se zvýšila skoro trojnásobně). Původně se počítalo s modernizací čtyř desítek strojů, nakonec to však v roce 1944 potkalo pouze čtyři kusy.

Morane-Saulnier M.S.406 finského letectva (rok 1942 / pokračovací válka 1941 až 1944)

Hawker Hurricane ve finských službách

S pořízením stíhaček typu Hurricane Finy je to velice zajímavé, ale na druhou stranu jejich význam pro finské letectvo byl prakticky nulový.

Když se Finové nedlouho po vypuknutí zimní války obrátili na Velkou Británii s urgentní žádostí na nákup moderních stíhaček, jejichž typ nespecifikovali, dodali jim Britové již výše zmíněné dvouplošníky Gloster Gladiator. A tak to chtěla finská strana zkusit podruhé a lépe, 9. ledna tedy požádala o 30 až 60 stíhaček Hawker Hurricane.

Britové, kteří už byli ve válce s Německem, byť zatím ve válce tzv. podivné, seřízli požadované množství kvůli vlastním potřebám na pouhých dvanáct strojů. Skupina finských pilotů absolvovala v únoru ve Velké Británii rychlý přeškolovací výcvik. Piloty následně čekal etapový přelet s hurricany do Finska. To se nakonec podařilo pouze s deseti letouny, ale do konce války zbývalo jen několik málo dní. Dva z letounů se při mezipřistáních poškodily a Finsko je už nikdy nedostalo.

Během zimní války se hurricany na frontu už nedostaly. A za války pokračovací se také moc uplatnit nemohli. Bylo jich málo, chyběly náhradní díly. Na svém kontě mají pět sestřelů. Ale stejně tolik finských hurricanů se ze vzdušných bojů nevrátilo a dva má na svědomí protiletadlové dělostřelectvo.