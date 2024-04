Co kdyby Švejk velel válečné lodi? Zkuste si to ve World of Warships

Ve World of Warships si nově můžete zahrát za oblíbenou českou postavu, Josefa Švejka. Umožňuje to nová aktualizace hry, ve které se Švejk stal velitelem torpédoborce Tátra sloužícího pod vlajkou C&K maríny. Zahrát si za něj můžete zdarma na vašich PC. Abyste se ke Švejkovi ve hře dostali, zadejte na stránkách hry kód Svejk.

Poslechněte si Švejka Chcete si Švejka ve hře World of Warships poslechnout? Otevřete obrázek níže a naskenujte na něm umístěný QR kód. Kód najdete také v dnešním vydání deníku Metro.

Důvodem, proč se autoři z pražské pobočky Wargaming rozhodli do hry přidat právě Švejka, je aktivita českých hráčů. „Česká komunita patří v této hře o námořních bitvách k těm aktivnějším, a tak jsme si s myšlenkou představit českého kapitána pohrávali již delší dobu. Jméno, které padlo jako jedno z prvních byl samozřejmě Švejk, známý to voják a literární postava, která dávno zlidověla a zná ji dnes už každý,“ vysvětluje Marek Tučan, publishing producent ze studia Wargaming.

Autoři se tak museli vypořádat s tím, jak Švejka do hry skutečně dostat. Nejen, že to znamenalo udělat z něj velitele jednoho z plavidel hry, chtělo to také správný příběh, jak se vůbec mohl Švejk na palubu dostat. „Vybavila se nám jeho budějovická anabáze. Stačilo přeci, aby Švejka nezastavili četníci v Putimi a kdo ví, kde by skončil? Proč ne třeba v Pule, což bývala bývala hlavní základna Rakousko-uherského námořnictva. A co s ním, když tam došel? Přece ho nebudou posílat zpátky do Budějovic. Udělali z něj námořníka a hotovo,“ usmívá se producent Tučan.

Švejk velí ve hře World of Warships torpédoborci Tátra

Coby velitel na torpédoborci Tátra tak Švejk plní rozkazy hráče a jednotlivé herní situace samozřejmě komentuje s humorem sobě vlastním. Když se nedaří, dovede mudrovat, když se setká s některými částmi námořní terminologie, které jsou mu cizí, umí být náležitě vynalézavý. „Byla to zejména tato část, která nám umožnila být opravdu kreativní. Zároveň jsme se ovšem snažili držet Švejkova charakteru. Při tvorbě replik jsme si neustále kladli otázku, jak by asi reagoval Švejk, kdyby byl v této situaci,“ komentuje Marek Tučan postavu. Celkem mohou hráči ve hře slyšet více než 200 různých Švejkových hlášek.

Hlas prvnímu českému kapitánovi hry World of Warships propůjčil herec Michal Holán. Ten se do role skutečně vžil a při nahrávání hlášek podal excelentní výkon. Podle svých slov se nechal postavou Švejka úplně pohltit. „Upřímně, já jsem si představil Švejka a během vteřiny jsem se naladil a snažil jsem se roli kapitána Švejka hrát tak, jak jsem cítil, že by to Švejk opravdu říkal. Když jsem namlouval Švejka, tak jsem se v ten okamžik jako on cítil,“ říká Holán k roli.

Herec Michal Holán při namlouvání postavy Švejka pro hru World of Warships

Sám si také hru World of Warships vyzkoušel. „Opravu mne to chytlo. Sám jsem pak říkal, no já snad opravdu začnu hrát hry. Bylo to velmi reálný, vlastně I strategický a fakt mne to bavilo,“ komentuje herec svůj herní zážitek a vlastně tím dokazuje, že jím dabovaný Švejk není pro české hráče jediným lákadlem World of Warships. Hra jako taková nabízí přes 800 různých plavidel 14 různých národností, kterým mohou hráči velet.

Ovládat tu mohou bitevníky, křižníky, torpédoborce, letadlové lodě i ponorky, přičemž každá z lodí vyžaduje jinou herní taktiku a přístup hráče. Lodě jsou vymodelovány na základě plánů skutečných plavidel z první poloviny 20. století a hráči se s nimi mohou střetnout v bitvách na více než 40 mapách. Vedle Švejka jsou tu k dispozici i další velitelé, včetně patnácti historicky významných postav. Hra samozřejmě nabízí i řadu herních režimů, takže se tu budou bavit jak osamělí vlci, tak ti, kdo mají rádi spolupráci s dalšími hráči. Jak navíc dokazuje příchod Švejka do hry, autoři World of Warships neustále rozvíjejí. Novinky sem přibývají každé čtyři týdny.