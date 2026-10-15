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VIDEO: Obří americký trojplošník z roku 1923 měl ničit i bitevní lodě

Radek Folprecht
Po první světové válce, na počátku dvacátých let, hledala americká armáda cestu k výkonnému strategickému bombardéru, který by dokázal ničit i bitevní lodě. Tak vznikl obrovský trojplošník Wittemann-Lewis XNBL-1, známý jako Barling Bomber. Asi nikoho nepřekvapí, že rozměry nebyly jediným velkým atributem tohoto letounu, který se nakonec stal i velkým fiaskem a na svou dobu i žroutem dolarů.

Projekt bombardéru Wittemann-Lewis XNBL-1 vznikal od roku 1920 na základě požadavků americké armády. Za nápadem stál brigádní generál William „Billy“ Mitchell, jeden z nejvýraznějších zastánců vojenského letectva v poválečných Spojených státech. Na druhou stranu Mitchell si někdy stavěl vzdušné zámky, což vedlo třeba i ke stavbě obřího trojplošníku. Například si vysnil, že těžký bombardér bude ničit i bitevní lodě. Ostatně tehdy unesl pumy potřebných ráží právě jen letoun kategorie těžký bombardér (zde jen dodejme, že za druhé světové války už byla situace zcela jiná, což je nakonec všeobecně známo).

Jestli nazveme Mitchella ideovým otcem XNBL-1, tak jeho „biologickým“ otcem byl britský letecký konstruktér Walter H. Barling, který za sebou už jeden nepovedený obří bombardovací trojplošník měl, takže mohl na co navázat. Jeho Tarrant Tabor stavěný pro britský letecký výzkumný ústav (RAE / Royal Aircraft Establishment) tragicky havaroval při svém prvním pokusu o vzlet dne 26. května 1919. Po přestěhování do USA si Barlinga vybral právě Mitchell pro splnění svého snu o velkém bombardéru.

Wittemann-Lewis NBL-1 „Barling Bomber“
Wittemann-Lewis NBL-1 „Barling Bomber“
Wittemann-Lewis NBL-1 „Barling Bomber“
Wittemann-Lewis NBL-1 „Barling Bomber“
4 fotografie

Barling navrhl pro americkou armádu trojplošník s rozpětím křídel 36,6 metru, tedy cca o pět metrů větším, než měl například pozdější bombardér B-17 Flying Fortress. O pohon se staralo šest motorů Liberty L-12 o celkovém výkonu přibližně 2 520 koní. Čtyři motory byly v tažné a dva v tlačné konfiguraci.

Použití motorů Liberty souviselo s poválečnými přebytky. Americká armáda disponovala velkým množstvím těchto pohonných jednotek, pro které neměla využití, a tak se musely montovat prakticky povinně. Barling měl nést přibližně 2 300 kilogramů pum a jeho obrannou výzbroj tvořilo sedm kulometů na pěti střeleckých stanovištích. Konstrukce zahrnovala uzavřenou pumovnici.

První let se uskutečnil 22. srpna 1923. Letoun se navzdory obavám vznesl po rozjezdu dlouhém přibližně 290 metrů a ve vzduchu vydržel 28 minut.

Letoun dosahoval maximální rychlosti kolem 150 km/h, což by se u těžkého bombardéru, navíc nočního, v té době ještě sneslo. Ale dolet byl vyloženě tristní, s plným pumovým nákladem činil asi 270 kilometrů. Stroj tak nesplnil očekávání, která do něj armáda vkládala. Vysoká hmotnost a aerodynamický odpor trojice křídel, nebývale „rozvětvených“ ocasních ploch a bezpočtu vzpěr byly velkým soustem pro šestici motorů Liberty.

Wittemann-Lewis XNBL-1 „Barling Bomber“

Zatímco letové výkony byly malé, nedalo se to samé říci o finančních nákladech, které oproti původnímu plánu prudce vzrostly. Podle smlouvy z roku 1921 měla společnost Wittemann-Lewis vyrobit dva prototypy XNBL-1 za celkovou cenu 375 000 dolarů. Ale cena prvního prototypu se nakonec vyšplhala na 525 000 dolarů. Ne vyloženě vinou výrobce, ale projekt se postupně vyvíjel a docházelo ke změnám, což se samozřejmě do ceny neblaze promítlo.

Druhý prototyp se už nestavěl, protože objednávka byla právě kvůli rostoucím nákladům redukována na jeden kus. Ještě horší pro firmu Wittemann-Lewis však bylo to, že vícenáklady jí nebyly proplaceny, načež v roce 1924 zbankrotovala.

Neznamená to však, že by neperspektivní obří trojplošník vojákům dále nepouštěl žilou. Přišel totiž problém, kdy se letounu stojícímu na otevřené ploše pod širým nebem „plnily“ za deště křídla vodou. V roce 1924 tak nechala armáda pro tento letoun postavit v leteckém depu (letecké logistické základně) ve Fairfieldu velký hangár, který přišel na slušných 700 tisíc dolarů.

V roce 1927 byl Barling Bomber rozebrán a uskladněn. Major Henry H. „Hap“ Arnold, pozdější velitel amerického armádního letectva za druhé světové války, se o dva roky později pokusil prosadit jeho likvidaci. První žádost neuspěla, protože kongresmani stále sledovali, jak bude naloženo s drahým letounem. Arnold proto při další žádosti o likvidaci přebytečného materiálu bombardér výslovně nezmínil a tentokrát získal souhlas.

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VIDEO: Obří americký trojplošník z roku 1923 měl ničit i bitevní lodě

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