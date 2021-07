Vzhledem k relativně pozdnímu sjednocení zemí německých a tedy vzniku Německého císařství začali Němci pozdě i s kolonizační aktivitou na jiných kontinentech, která by stála za řeč. Předchozí drobné akce ze strany braniborsko-pruské můžeme taktně přejít mlčením.

O co později Němci začali, o to aktivněji si museli počínat. Nejlepších výsledků dosáhli v Africe. Ostatně do Afriky je mimo jiné z Německa lepší spojení než například do takové Oceánie, kde také získali významnější državy.