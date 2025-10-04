NATO testuje námořní vzducholoď. Jmenuje se jako z IKEA. Je lepší než drony

Radek John
Finská firma Kelluu staví autonomní řiditelné balóny. Původně měla v úmyslu je prodávat civilním uživatelům. Vzbudily však zájem i ozbrojených sil. Hodí se k prohledávání velké plochy oceánu.
Robovzducholoď firmy Kelluu

Vzducholoď měří přibližně dvanáct metrů. Měla by mít pevnou kostru. Plněná je zřejmě vodíkem, stejný plyn pohání i její motory. Unese okolo šesti kilogramů užitečné zátěže. Počítá se s nejrůznějšími senzory, například LIDAR, kamerami a fotoaparáty pořizujícími snímky v různých oblastech světelného spektra, detektory elektromagnetického signálu a tak podobně. Vzducholoď by měla zvládat orientaci v oblastech ovlivněných rušením satelitní navigace. Má vyplnit mezeru mezi běžnými drony těžšími než vzduch a satelity.

První skupina prostředků obvykle vydrží ve vzduchu relativně krátce. Druhá je zase omezená mraky. Vzducholoď od Kelluu může nepřetržitě pracovat okolo dvanácti hodin. Zároveň létá pod úrovní oblačnosti.

Umí startovat a přistávat mimo letiště. Je tichá a její provoz stojí pár šupů. Výrobce vyzdvihuje i nízkou uhlíkovou stopu svého produktu. Zrovna to ale zřejmě nebude hlavní důvod, proč by Severoatlantická aliance chtěla námořní pozorovací vzducholodě zařadit do svého arzenálu.



Témata: vzducholoď, NATO, Dron

Dny NATO 2025

Letošní jubilejní Dny NATO se konají 20. a 21. září 2025 na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově.

4. října 2025

