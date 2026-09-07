Historie Plánu na udržení kontinuity federální vlády Spojených států se dá vystopovat hluboko do padesátých let dvacátého století. Kromě vysoce nepravděpodobného případu jaderné výměny mezi světovými mocnostmi se připravuje i pro další katastrofy podobně velkého rozsahu. Malou, ale klíčovou roli v něm mají sehrát vrtulníky amerického letectva, které budou přepravovat nejrůznější hodnostáře do předem určených protiatomových krytů.
Americké letectvo chystá vrtulníky k evakuaci vlády v případě jaderné války
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Americké letectvo chystá vrtulníky k evakuaci vlády v případě jaderné války
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