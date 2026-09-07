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Americké letectvo chystá vrtulníky k evakuaci vlády v případě jaderné války

Radek John

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Vrtulník HH-60W Jolly Green II odpaluje klamné cíle | foto: Brooke Rogers, USAF

Letectvo Spojených států chce postupně nahradit helikoptéry, které mají na starost běžnou přepravu nejrůznějších hodnostářů z okolí Washingtonu. Kromě toho ale slouží ještě k jedné daleko zajímavější věci. Musí být neustále připravené rozvézt důležité lidi do protiatomových krytů v případě třetí světové.

Historie Plánu na udržení kontinuity federální vlády Spojených států se dá vystopovat hluboko do padesátých let dvacátého století. Kromě vysoce nepravděpodobného případu jaderné výměny mezi světovými mocnostmi se připravuje i pro další katastrofy podobně velkého rozsahu. Malou, ale klíčovou roli v něm mají sehrát vrtulníky amerického letectva, které budou přepravovat nejrůznější hodnostáře do předem určených protiatomových krytů.

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