Letadla netradičních tvarů pro naší armádu. Podobné a povedenější měli v USA

Radek Folprecht
Podívejme se na dva zajímavé prototypy československých letounů, které nezaujatou veřejnost zaujmou minimálně svým méně tradičním vzhledem. Pro fanoušky letectví, zpravidla zvyklé na ledasco, ovšem taková letadla zas až tak divná nejsou. A stroje podobné těmto vznikaly i jinde, a tak si představíme i jeden americký, který vznikl dříve a dostal se o kus dál než jen k prototypu.
Praga XE-55 | foto: public domain

V listopadu 1947 vypsalo ministerstvo národní obrany soutěž na dva typy lehkých víceúčelových letounů, titulujme si je přívlastky větší a menší. Základní specifikace definovaly větší typ jako třímístný a poháněn měl být šestiválcem Walter Minor 6-III o výkonu 160 koní. Menší typ měl být dvoumístný a poháněný čtyřválcem Walter Minor 4-III o výkonu 105 koní. V obou případech se jednalo o motory řadové invertní, chlazené vzduchem.

Úkoly takových lehkých víceúčelových letounů byly rozmanité. Navazovalo se na zkušenosti z druhé světové války, kde se v této roli proslavily stroje, které pro to sice nebyly ještě speciálně konstruované, ale jejich charakteristiky je na danou roli - tj. roli víceúčelových strojů širokého spektra úkolů - pasovaly. Jmenujme například Piper L-4 (vyvíjený původně jako sportovní/turistický a cvičný pro civilní letecké školy a aerokluby, pod typovým označením Piper J-3 Cub) nebo Polikarpov Po-2 (vyvíjený původně jako cvičný).

Československé MNO podle vypsání z roku 1947 tedy požadovalo speciální lehké víceúčelové letouny pro lety kurýrní a spojovací, pro taktický frontový průzkum a pro řízení (korekci) dělostřelecké palby. Větší z obou požadovaných typů pak byl logicky ještě všestrannější, počítalo se s úpravou sanitní pro přepravu raněných, také mohl zásobovat malé odloučené jednotky.

A protože lehké letadélko není zdaleka takový oříšek jako například stíhačka, tak do soutěže přišla bohatá řada projektů od konstrukčních kanceláří napříč naším tehdejším leteckým průmyslem. Například u lehčího typu to bylo osm projektů, i když z toho sice čtyři jen od Avie.

Praga XE-55

Z množiny větších typů se stal vítězem projekt Praga XE-55 a z množiny menších typů projekt Aero Ae-50, od kterých se potom vyrobilo po jednom prototypu. Podle tehdy používané metodiky značení letadel československé armády bylo pro větší Pragu XE-55 vybráno vojenské typové označení K-64 a menší Aero Ae-50 bylo pro vojáky typem K-66. Písmeno „K“ zde znamená „kurýrní“, například Piper L-4 naše armáda tehdy znala jako K-68, nebo stíhací MiG-15 byl S-102 a MiG-15bis – aby se to nepletlo – S-103. V každém případě od tohoto matoucího přeznačování typů letadel bylo naštěstí zanedlouho upuštěno.

K sériové výrobě letounů Praga XE-55 a Aera Ae-50 však nakonec nedošlo a do výzbroje naší armády tak zařazeny nebyly. Zde nezbývá než přiznat, že při zkouškách oba prototypy spíše zklamaly – a aby to bylo spravedlivé, tak větší problémy byly s tím větším.

Větší Praga XE-55 měla o 80 kilogramů vyšší hmotnost draku oproti projektované a to u takto lehkého letounu rozhodně není zanedbatelná diference, také vlastnostem STOL moc nedostál a zklamala i stoupavost, motor výkonově nedostačoval.

V případě menšího Aera Ae-50 to byla opět hmotnost, zde přebývalo více než 60 kilogramů. A poněkud zlobil při letu, ale i při pojíždění, s čímž se konstruktéři postupně vypořádávali dalšími úpravami stroje. Šlo především o špatnou směrovou stabilitu, proto bylo třeba výrazně zvětšit svislou ocasní plochu.

Menší Aero Ae-50 mělo podvozek záďový (i když u řešení s trupovou gondolou to záďové kolečka nenajdeme na zádi letounu, ale právě na zádi trupové gondoly), zatímco větší Praga XE-55 měla podvozek příďový.

Ale uvedené lapálie nebyly zdaleka jediným důvodem, proč o tyto stroje naše armáda nakonec ztratila zájem. Letouny této kategorie už totiž pro vojáky přestávaly býti potřebné. Větší užitnou hodnotu nabízela nová dospívající kategorie letecké techniky, a to vrtulníky, konkrétně v tomto případě jejich podmnožina – lehké víceúčelové vrtulníky. Vedlo toho by i náš letecký průmysl těžko hledal další volné výrobní kapacity. Kromě vlastních typů šlo především o poprání se s licenční výrobou MiGů-15 a Iljušinů Il-10, která se u obou zahajovala v roce 1951.

Když se vrátíme k požadavkům MNO z roku 1947, tak se tam mimo jiné také psalo o dokonalém výhledu a krátkém vzletu a přistání. S požadavkem výhledu se konstruktéři poprali prostřednictvím bohatě prosklené trupové gondoly, ze které potom trup pokračoval v horní partii vyvedeným trupovým nosníkem. A dále to bylo hornoplošné uspořádání. A takové řešení vidíme nejen u obou jmenovaných prototypů, ale podobně řešená byla i většina projektů z dané soutěže MNO.

V úvodu jsme si řekli, že podobných letadel vzniklo ve světě více. Blíže se podívejme na americký Boeing L-15 Scout, který vznikl dříve než naše Praga XE-55 a Aero Ae-50, a dokonce byl vyroben i v malé ověřovací sérii.

Jeden ze dvou prototypů Boeing XL-15 Scout

Boeing L-15 Scout

V roce 1946 zatoužila americká armáda po lehkém dvoumístném pozorovacím a spojovacím letounku (v podstatě víceúčelovém, protože množina úkolů pro takové lehké stroje byla mnohem širší, ja), který by se stal důstojným nástupcem za války osvědčených typů Piper L-4 Grasshopper a Stinson L-5 Sentinel. Zatímco koncepce „kobylky“ i „strážce“ ještě vycházela z civilních sportovních letadel třicátých let (popravdě to byly jen drobně upravené civilní typy), vznikal nový Boeing L-15 Scout již primárně jako vojenský.

Nový typ měl mít samozřejmě odolnější konstrukci, měl poskytovat co nejlepší výhled pozorovateli a samozřejmostí byl krátký vzlet a přistání (kategorie STOL) a dobrá ovladatelnost při malých rychlostech letu (asi nás napadne, že mnohé z toho do nemalé míry splňovaly i předchozí uvedené typy, když se natolik osvědčily).

Boeing YL-15 Scout, stroj z desetikusové ověřovací série

Vznikl tak hornoplošník s výrazně prosklenou trupovou gondolou. Trupový nosník (věc mnohem menšího průřezu než klasický trup) potom zajišťoval co nejmenší neprostupnou překážku fotonům přicházejícím do kabiny ze směru zadní polosféry. Strojům této kategorie (lehkým a létajícím malými rychlostmi) pak nejen že stačil, ale byl pro ně i mnohem výhodnějším a často i konstrukčně jediným možným pevný podvozek. Ale v případě Boeingu si s tím pohráli a bylo možné ho adaptovat jak na lyžový, tak dokonce na plovákový. Pohon zajišťoval vzduchem chlazený čtyřválcový boxer Lycoming O-290-7 o výkonu 125 koní.

Boeing vyrobil tucet těchto povedených letounků, konkrétně dva prototypy XL-15 a desetikusovou ověřovací sérii YL-15. Armáda je intenzivně testovala. A přestože typ požadavky na něj kladené víceméně splnil (výhled a vlastnosti STOL si vojáci dokonce nemohli vynachválit), k objednávce sériových strojů už nedošlo. Lehké víceúčelové vrtulníky byly zkrátka lepším řešením, zvláště když se Američanům v rozvoji této techniky vyloženě dařilo. A tak armáda brzy všechny XL-15 a YL-15 prodala státní organizaci U.S. Fish and Wildlife Service. A odtud se později postupně (zpravidla po jednom exempláři) rozprchly k majitelům drobnějším soukromým.

Boeing YL-15 Scout ve službách státní organizace U.S. Fish and Wildlife Service

