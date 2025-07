S možností posílat pilotovaná letadla do boje v doprovodu dronů si světová letectva i námořnictva pohrávají už zhruba pětadvacet let. V současnosti se však začíná blížit jejich nasazení. Věrní wingmani by měli létat ve formaci s pilotovaným strojem. Jejich úkol bude ho podporovat, ale ne nahradit. Proti pilotovaným letadlům mají být jednodušší, pokud jde o výrobu i údržbu. Z toho důvodu by měly být tyto stroje i levnější. Obvykle se s nimi však nepočítá na jedno použití, jako se spoustou dnes běžně používaných dronů. Na to budou příliš cenní.

Piloti by měli ovládat drony prostřednictvím tabletů. Toto řešení ovšem vzbuzuje u některých pozorovatelů značnou skepsi, zvlášť v případě jednomístných stíhaček.