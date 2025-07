Americké drony, které mají sloužit jako věrní wingmani. Nahoře YFQ-44A, dole YFQ-42A,

S možností posílat pilotovaná letadla do boje v doprovodu dronů si světová letectva i námořnictva pohrávají už zhruba pětadvacet let. V současnosti se ale začíná blížit jejich nasazení. Věrní wingmani by měli létat ve formaci s pilotovaným strojem. Jejich úkol bude ho podporovat ale ne nahradit. Oproti pilotovaným letadlům mají být jednodušší, pokud jde o výrobu i údržbu. Z toho důvodu by měli být i levnější. Obvykle se s nimi však nepočítá na jedno použití, jako se spoustou dnes běžně používaných dronů. Na to budou příliš cenní.

V případě nouze ovšem na sebe mohou přitáhnout nepřátelskou palbu a ochránit tak stroj s lidským pilotem. Kromě toho mohou i sami odpalovat zbraně, sloužit k rušení a elektronickému boji, průzkumu a tak podobně.

Lidský pilot je pro současná letectva velice cenný. Trénink k výkonu tohoto vysoce specializovaného povolání může trvat pět i více let. Jedinců, kteří projdou náročným sítem vstupních testů a jsou schopni výcvik dokončit, je nedostatek. Z čistě pragmatického pohledu proto není divu, že se ozbrojené síly snaží své piloty chránit, jak to jen jde.