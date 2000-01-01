Francouzský Verdun je dnes symbolem v několika ohledech: francouzské nezdolnosti v obraně vlasti a bohapusté nesmyslnosti opotřebovávací podoby válečného konfliktu. Bitva u Verdunu před 110 lety trvala deset měsíců. Tři sta tisíc padlých a statisíce zraněných nepřinesly žádný územní zisk. Jen morální. Němci do Francie neprošli.
Francouzský Verdun je dnes symbolem v několika ohledech: francouzské nezdolnosti v obraně vlasti a bohapusté nesmyslnosti opotřebovávací podoby válečného konfliktu. Obrovské oběti nepřinesly žádný územní zisk. Jen morální. Němci do Francie neprošli. Na snímku oficiální francouzská fotografie záloh čekajících za frontovou linií na rozkazy, bitva u Verdunu, 1916
Bitvu u Verdunu zahájila 21. února 2016 v 7:15 hodin masivní německá dělostřelecká příprava.
Dělostřelecké granáty u Verdunu, 1916
Plamenomety byly v širším měřítku poprvé použity právě v bitvě u Verdunu, a to Němci proti Francouzům. Na snímku je ovšem zachycena francouzská „hra s ohněm“.
Německá jednotka s plamenomety u Verdunu
Strážní na naslouchacím stanovišti, bitva u Verdunu, 1916
Tělo německého vojáka, které stále vyvolává dojem, jako by byl živý. Verdun 1916
„Bojiště; naši vojáci se baví: jeden pěšák si nasadil německou plynovou masku ‚s prasečím rypákem‘ nalezenou na bojišti“, 1916. Z publikace „L’Album de la Guerre 1914–1919, svazek I“
„V zázemí Verdunu; užiteční čtyřnozí pomocníci: malí afričtí oslíci používaní k zásobování jednotek na frontové linii“, 1916. Z publikace „L’Album de la Guerre 1914–1919, svazek I“
Německé zákopy zničené dělostřeleckým ostřelováním, Verdun 1916
Francouzské zákopy na kótě 304 během bitvy u Verdunu, 1916
„Skrz peklo; pochodní kuchyně a její ‚obsluha‘“, 1916. Z publikace „L’Album de la Guerre 1914–1919, svazek I.“
„25. února naši pěšáci protiútokem zaútočili před Louvemontem, severozápadně od Douaumontu, který se nepřítel snaží obklíčit“, 1916. Z publikace „L’Album de la Guerre 1914–1919, svazek I“
Nákladní automobily na „Voie Sacrée“. Tzv. Svatá cesta, spojující Bar-le-Duc s asi 60 km vzdáleným Verdunem, získala své jméno díky své životně důležité roli během bitvy u Verdunu.
Mrtvý německý voják, Verdun, 1916
Němečtí vojáci útočí na Le Mort-Homme (francouzsky „Mrtvý muž“). Jde o kopec u Verdunu, který byl jedním z hlavních bojišť během bitvy.
Mrtvý voják na kopci 304 po bitvě u Verdunu
Tři francouzští vojáci hledají úkryt na krátký spánek. Dva z vojáků, tzv. „poilus“, jak se označovala většina francouzské pěchoty, používají francouzský vak vzoru 1893 jako společný polštář. Postava napravo má na sobě capote neboli plášť a drží v ruce svůj M2 plynový maskový válec, zatímco spí. Na hlavě má standardní helmu vzoru 1915 Adrian, nad kterou je připevněna polní lahev nebo měch vzoru 1877, inspirovaný francouzským vinným měchem. Mezi nimi leží puška Lebel vzoru 1886. Postava úplně vlevo má jezdecké boty, které tehdy často nosili poddůstojníci ve francouzské armádě. Před ním leží francouzský polní telefon v plátěném pouzdře. Střední postava má brodequiny neboli pěchotní boty a postava napravo nosí puttees (plátěné obvazy kolem lýtka), známé jako molletieres. Verdun, 1916
Mrtvý voják, vlivem výbuchu visící na větvi stromu. Bois d’Avocourt, Verdun, 1916
Voják s granátem, Bois d’Avocourt, Verdun, 1916
Poštovní holubi byli během první světové války hojně využíváni. Byli vycvičeni k přenášení zpráv zpět do své domácí voliéry za frontou. Když přistáli, dráty ve voliéře spustily zvonek nebo bzučák, a voják věděl, že dorazila zpráva. Voják zprávu vyjmul z kapsle a předal ji do cíle pomocí telegrafu, polního telefonu nebo osobního posla. V roce 1914, během první bitvy na Marně, francouzská armáda postupovala s 72 holubníky společně s jednotkami. Americký armádní signální sbor používal jen ve Francii 600 holubů. Holubice jménem Cher Ami, byla vyznamenána Croix de Guerre s palmou za hrdinský čin – doručila 12 důležitých zpráv během bitvy u Verdunu. Při své poslední misi v říjnu 1918 doručila zprávu i přesto, že byla postřelena. Kritická zpráva, nalezená v pouzdře zavěšeném na vazivu její zraněné nohy, zachránila asi 200 amerických vojáků ze „Ztracené roty“ 77. pěší divize.
Příjezd kurýra k francouzským opevněním ve Verdunu, 1916
Německé jednotky čekají na rozkaz k útoku. Verdun, 1916
Francouzští vojáci vyrážejí k útoku ze svého zákopu během bitvy u Verdunu, 1916.
Francouzské jednotky během přesunu u Verdunu, dějišti jedné z největších bitev 1. světové války. Trvala celých deset měsíců a zahynuly v ní statisíce lidí. Kvůli počtu obětí se začalo mluvit o „verdunském mlýnku na maso".
Zjizvený nebyl jen Verdun. Válka ohlodala krajinu i u Sommy.
Dělostřelecká baterie v rámci francouzského opevnění poblíž pevnosti Douaumont. Fotografie byla pořízena během bitvy u Verdunu.
Archivní fotografie zachycuje francouzského generála Josepha Joffre (druhý zprava), jak blahopřeje a uděluje medaile vojákům, kteří bojovali v bitvě u Verdunu, Verdun, březen 1916.
Fotografie zachycuje německé vojáky, zajaté během bitvy u Verdunu, jak svlékají oblečení při tělesné prohlídce prováděné francouzskými vojáky ve východní Francii.
Do krajiny u Fort Douaumont se verdunská bitva vryla nesmazatelně. Místo nejprve od francouzské armády dobylo v únoru 1916 německé vojsko, v říjnu mu ho Francouzi opět uzmuli. Prakticky neustále bylo pod palbou. Bitva u Verdunu skončila 18. prosince 1916 a nepřinesla žádné zásadní územní zisky. Válečný pokřik „Ils ne passeront pas!“ (Neprojdou!) se stal symbolem nezdolné francouzské obrany.
Fort Douaumont před bitvou (německý letecký snímek)
Fort Douaumont po bitvě (německý letecký snímek)
Ostatky německých vojáků z bitvy u Verdunu. Snímek z roku 1919
Mapa průběhu bitvy u Verdunu, 1916
Na následujících fotografiích se můžeme podívat, jak místo těžkých bojů před 110 lety vypadá v současnosti. Krajina se dodnes nevzpamatovala. Pozorovací věž u Fort de Vaux, se stopami střel
Nebezpečí dnes nehrozí pouze v tzv. Rudých zónách. Přesně 1 652 minometných granátů se v roce 2010 našlo v obydlené vesnici Coucy-sur-Eppes u Verdunu.
