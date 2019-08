Rychle vraždící zbraň úpravou za pár dolarů. Co jsou a nejsou útočné pušky

Vrtkavá reklama Smrt teroristy prodává, zneužití značku zničí Pokud se některá útočná puška podílí na likvidaci proslulého zločince a tato informace se dostane na veřejnost, její výrobce má obvykle postaráno o odbyt. A to jak u armádních zákazníků z jiných zemí, tak u civilních střelců kupujících samonabíjecí verze. Typickým příkladem může být německá HK416, s níž operativci elitního komanda Navy SEALs v květnu 2011 zastřelililídra Al-Kaidy Usámu bin Ládina. Zbrojovka Heckler & Koch vojenský úspěch šikovně využila v marketingových materiálech – kdo z fanoušků pušek by nechtěl mít doma přemožitelku nejhledanějšího teroristy?

Zcela opačná situace nastává, pokud se puška ocitne v rukou vrahů náhodných civilistů, nebo atentátníků cílících na politiky. Pro příklad můžeme zajít opět do historie značky HK, tentokrát až do roku 1977. Tehdy v dubnu dva příslušníci teroristické skupiny Rote Armee Fraktion zastřelili v Karlsruhe generálního prokurátora Siegfrieda Bubacka, jeho řidiče a soudního úředníka. Použili poloautomatickou pušku HK43, která se ani před atentátem neprodávala právě dobře, ale nyní jí negativní publicita na trhu doslova zlomila vaz. Výstřely z HK43 usmrtily roku 1977 německého generálního prokurátora Siegfrieda Bubacka.