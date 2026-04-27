V pondělí 19. dubna se kontejnerová loď Touska pokusila v Arabském moři proplout americkou blokádou íránských přístavů. Plavidlo dlouhé 295 metrů a o výtlaku okolo 66 tisíc tun zastavil torpédoborec USS Spruance. Napřed varoval posádku, aby opustila strojovnu. Pak do ní vypálil několik granátů ze svého příďového děla ráže 127 milimetrů. Znehybněnou Tousku posléze obsadila americká námořní pěchota. Kontejnerová loď byla proti torpédoborci bezbranná.
Írán později označil incident za pirátství. Skuteční piráti jsou ovšem soukromníci jednající ve svůj vlastní prospěch. Válečná loď plující pod vlajkou konkrétní země se pirátství dopustit nemůže. Zastavení Tousky bezpochyby vejde do historie.
Palba jedné lodě proti druhé s využitím námořního děla je totiž rarita. Sami Američané se k ní naposledy uchýlili před dlouhými 38 lety, 18. dubna 1988. Shodou okolností to bylo ve zhruba stejné oblasti a rovněž proti Íránu.
Stalo se tak během takzvané tankerové války. Bitva s použitím děl byla tehdy vedena proti válečnému plavidlu. Jinak však šlo o dost podobnou přesilovku jako nyní.