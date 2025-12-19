NATO označuje incidenty podobné tomu z Rudého moře jako palbu modrá na modrou. Slang vznikl z organizace cvičení a válečných her aliance. Spřátelené jednotky v nich mají modré vlajky, nepřátelé naopak červené. Jeden z posledních takových omylů se stal u jemenských břehů 22. prosince 2024. Zahrnoval křižník Gettysburg a letoun F/A-18F Super Hornet z letadlové lodě USS Harry S. Truman.
K incidentu došlo v rámci krize, v níž proti sobě stanulo polovojenské hnutí Hútíů a mezinárodní koalice vedená Spojenými státy. Hútíové se snažili útoky na obchodní i válečná plavidla přinutit Izrael, aby ukončil okupaci pásma Gazy. Hlavní úmysl koalice byl naopak ochránit svobodu plavby.
„Vidíš to?“ zeptal se důstojníka zbraňových systémů (Weapon Systems Officer, WSO) na zadním sedadle.„Jo, sleduju to,“ odpověděl WSO. Následovala katapultáž.