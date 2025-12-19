Za neúmyslný sestřel Hornetu v Rudém moři mohlo několik faktorů současně

Křižník USS Gettysburg | foto: Deven B. King, USN

Radek John
Americké námořnictvo vydalo zprávu k incidentu, v němž poslal křižník USS Gettysburg ke dnu vlastní stíhačku. Stejný osud málem stihl i další stroj. Karambolů bylo v poslední době víc. Jak se to vůbec dělá, aby letadla z paluby lodě nepadala?

NATO označuje incidenty podobné tomu z Rudého moře jako palbu modrá na modrou. Slang vznikl z organizace cvičení a válečných her aliance. Spřátelené jednotky v nich mají modré vlajky, nepřátelé naopak červené. Jeden z posledních takových omylů se stal u jemenských břehů 22. prosince 2024. Zahrnoval křižník Gettysburg a letoun F/A-18F Super Hornet z letadlové lodě USS Harry S. Truman.

K incidentu došlo v rámci krize, v níž proti sobě stanulo polovojenské hnutí Hútíů a mezinárodní koalice vedená Spojenými státy. Hútíové se snažili útoky na obchodní i válečná plavidla přinutit Izrael, aby ukončil okupaci pásma Gazy. Hlavní úmysl koalice byl naopak ochránit svobodu plavby.

„Vidíš to?“ zeptal se důstojníka zbraňových systémů (Weapon Systems Officer, WSO) na zadním sedadle.„Jo, sleduju to,“ odpověděl WSO. Následovala katapultáž.

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě

Záběr mezihvězdné komety 3I/ATLAS pořízený přístrojem Wide Field Camera 3 na...

V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...

KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF

Spitfire 312. čs. stíhací perutě RAF během operace Overlord

Soutěžní kvíz prověřil, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu věnovala společnost R.A.F. Station...

V Itálii objevili tisíce dinosauřích stop. V místě, kde bude zimní olympiáda

Nedaleko místa konání nadcházejících Zimních olympijských her ohlásili italští...

Nedaleko místa konání nadcházejících zimních olympijských her ohlásili italští vědci nález tisíců dinosauřích stop. Jejich stáří se odhaduje na 210 milionů let.

Dřív sen, dnes šrot. Na dva týdny jsme vyměnili OLED za CRT

CRT televizor Sony

Kdysi za něj někdo dal několik průměrných výplat, dnes by po něm sáhli leda tak na sběrném dvoře. Na dva týdny jsme vyměnili moderní OLED za CRT televizor a vyzkoušeli, jak ho lze dnes vlastně...

Konec provozu Černobylské elektrárny přišel víc než 16 let po havárii

elektrárna v Černobylu

Příští rok v dubnu uplyne čtyřicet let od havárie IV. reaktoru v Černobylské elektrárně, ale právě v pondělí uplynulo čtvrtstoletí od definitivního uzavření elektrárny. Tento den v roce 2000 totiž...

Hokej i kouřový opar z cigaret. Před 100 lety se otevřela Madison Square Garden

Basketbalový den v Madison Square Garden? K zápasu s New York Knicks přijíždí...

Zápas NHL, cigaretový dým pod stropem a hala postavená za necelý rok. Před 100lety se v New Yorku otevřela třetí Madison Square Garden – aréna, která se stala symbolem amerického sportu i zábavy 20....

Za neúmyslný sestřel Hornetu v Rudém moři mohlo několik faktorů současně

Křižník USS Gettysburg

Americké námořnictvo vydalo zprávu k incidentu, v němž poslal křižník USS Gettysburg ke dnu vlastní stíhačku. Stejný osud málem stihl i další stroj. Karambolů bylo v poslední době víc. Jak se to...

Nejkrásnější pohledy do kosmu od českých fotografů

Snímek roku 2024 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje oblouk...

Už dvacet let pořádá Česká astronomická společnost ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici soutěž, v níž vybírá nejlepší snímek související s vesmírem. Podívejte se na některé snímky, které v průběhu let...

19. prosince 2025

Neuvěřitelné záběry čínského pohoří. Zcela jej pokryly solární panely

Solární panely v čínském pohoří Kuej-čou

Podívejte se na záběry z čínského pohoří Kuej-čou, které ukazují přírodu zcela zakrytou solárními panely, a to v ohromné rozloze. Kritici tvrdí, že to poškozuje životní prostředí. Čínské úřady se...

18. prosince 2025  17:29

V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě

Záběr mezihvězdné komety 3I/ATLAS pořízený přístrojem Wide Field Camera 3 na...

V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...

18. prosince 2025

Krmítko s kamerou dá nahlédnout ptáčkům přímo do zobáčku. Skvělá podívaná

Bird Buddy

Jedno levné a jedno drahé. Vyzkoušeli jsme dvě „chytrá krmítka“ s kamerami, se kterými máte své opeřené hodující hosty jako na dlani. Na obou jim chutná stejně, ale rozdíl v tom, co dostane uživatel,...

18. prosince 2025

NASA má nového šéfa. Spojenec Muska uspěl napodruhé, dříve ho Trump odmítl

Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele...

Americký Senát potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány...

17. prosince 2025  22:33

Dětská vodní raketa se startovala pomocí cyklistické hustilky

Kurátor Jan Sýkora vysvětluje princip fungování dětské vodní rakety ze sbírky...

Pro čas předvánoční jsme pro náš seriál Poklady z depozitáře vybrali z podsbírky VHÚ letecké modelářství jeden kuriózní model vodní raketky neuvedeného československého výrobce, který zřejmě sloužil...

17. prosince 2025,  aktualizováno  20:37

V Itálii objevili tisíce dinosauřích stop. V místě, kde bude zimní olympiáda

Nedaleko místa konání nadcházejících Zimních olympijských her ohlásili italští...

Nedaleko místa konání nadcházejících zimních olympijských her ohlásili italští vědci nález tisíců dinosauřích stop. Jejich stáří se odhaduje na 210 milionů let.

17. prosince 2025  16:25

Snaha oživit Twitter je pěkná. Může ale vést k ještě větší roztříštěnosti

Komentář
ilustrační snímek

Americký startup Operation Bluebird se pokouší získat ochrannou známku Twitter. Chce pod ní spustit vlastní sociální síť. Značku oficiálně vlastní společnost X Elona Muska. Přestala ji ale používat....

17. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Windows slaví 40 let: dekády kompromisů, slepých uliček i technologické vytrvalosti

Windows - ilustrační snímek

Když Microsoft v roce 1985 uvedl první Windows, nikdo moc netušil, že se z této grafické nadstavby stane jeden z nejdéle existujících softwarových produktů na světě. Z dnešního pohledu je až...

17. prosince 2025

Británie chce po Googlu a Applu blokaci nahoty přímo v operačních systémech

Když zasílá nahou fotku žena, je mnohem menší pravděpodobnost, že bude příjemce...

Ve Velké Británii se připravují plány, které mohou změnit způsob, jakým se filtruje nevhodný obsah na zařízeních, která používají děti a mladiství. Místo blokování takového obsahu v jednotlivých...

16. prosince 2025  13:21

