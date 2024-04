Druhoválečné prototypy palubních stíhaček pro US NAVY. Hlásil se i Zimmerman

V dnešním přehledu si stručně shrneme následující typy:

Grumman XF5F-1 Skyrocket





Bell XFL-1 Airabonita



Vought V-173 a Vought XF5U-1



Curtiss XF14C-2



Boeing XF8B-1

Na samý úvod se seznámíme s typovým značením letadel podle nomenklatury amerického námořnictva (US NAVY). V základním tvaru se skládá z písmene označujícího kategorii (stíhací, bombardovací, atd.), z pořadového čísla typu dané kategorie a zároveň od daného výrobce a z písmene označujícího výrobce. U notoricky známého F4F Wildcat tedy znamená první písmeno „F“ kategorii stíhací (fighter) a druhé písmeno „F“ měl přiděleno Grumman, číslo „4“ potom znamená, že to byla čtvrtá námořní stíhačka od tohoto výrobce. Předřazené písmeno „X“ značí prototyp. Číslo za pomlčkou můžeme nepřesně definovat jako pořadové číslo verze, ale bez toho se zpravidla obejdeme, ať už z principu nebo kvůli zjednodušení.

Když zůstaneme u typu F4F Wildcat, tak letoun se začal konstruovat původně jako dvouplošník, pro jehož prototyp bylo vyhrazeno označení XF4F-1, ale ten nebyl nikdy vyroben. Výrobce si totiž uvědomil, že na dveře klepe doba, kdy udělá větší štěstí s jednoplošníkem, a tak vznikl prototyp XF4F-2. Následoval vylepšený a výkonnější prototyp XF4F-3, podle kterého si námořnictvo objednalo první sériové provedení, které tedy známe jako F4F-3 Wildcat.

Pár praktických příkladů, které to vše ještě více ozřejmí. Za prvé vidíme, že řady hezky postupují, viz Grummany F4F Wildcat (první let XF4F-2: září 1937), XF5F Skyrocket (první let: duben 1940) a F6F Hellcat (první let XF6F-1: červen 1942). Za druhé stejné pořadové číslo vidíme například opět u typu Grumman F4F Wildcat a zároveň u Vought F4U Corsair.

Grumman XF5F Skyrocket Bell XFL Airabonita

Vought V-173 Curtiss XF14C

A to není vše. Jednička u prvního typu se neuváděla, viz například střemhlavý bombardér Douglas SBD Dauntless, kde máme navíc to štěstí, že ukazuje i dvě písmena pro kategorie, tedy „B“ jako bombardovací (Bomber) a „S“ jako průzkumný (Scout). V dnešním seznamu máme bez pořadového čísla typu prototyp Bell XFL Airabonita, to znamená první připravovanou stíhačku firmy Bell pro námořnictvo.

Na první pohled nás zase může zarazit vysoké číslo u typu v tomto článku prezentovaném Curtiss XF14C, kdy zkrátka už od dvacátých let „chrlil“ tento výrobce pro námořnictvo konstrukce stíhaček, byť na mnohé z nich si nejen kvůli absenci jejich sériové výroby ani nevzpomeneme. Také zde uvidíme Vought V-173, ale to je tovární označení experimentálního stroje (demonstrátoru) souvisejícího s vývojem zcela netradičně řešené stíhačky Vought XF5U.