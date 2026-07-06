Zhruba tak zní shrnutí jednoho z vystoupení na konferenci Combined Naval Event. Proběhla mezi 19. a 21. květnem v britském městě Farnborough. Poučením z dosavadního průběhu války se ve své řeči zabývali dva komodorové: Steve Banfield z britského a Thomas Hanssen z norského královského námořnictva. Oba slouží v Koalici pro námořní schopnosti. Zahrnuje osmnáct zemí, sjednocených v podpoře Ukrajiny. Další členské státy jsou třeba Řecko, USA nebo Německo. Jiné země se aktivit koalice účastní, ale zatím do ní ještě nevstoupily.
O Banfieldově a Hanssenově vystoupení pak napsal web Navy Lookout. Je to zajímavé čtení. Ukrajina má podle komodorů v Černém moři čtyři hlavní cíle:
• Snaží se udržet přepravní koridor mezi Čornomorskem, Oděsou a Pivdenne.
• Zároveň brání ruskému námořnictvu ve využívání severozápadního Černého moře.
• Odvrací hrozbu vylodění v okolí Oděsy a na jižním pobřeží země.
• Vede také kampaň proti ruské stínové flotile na celém světě.
Námořní válka na Ukrajině se podle Banfielda a Hanssena dá rozdělit do čtyř fází.