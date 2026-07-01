Ukrajincům se v posledních měsících na frontě daří. Mají nad Rusy technologickou převahu. Moskva sice postupuje, jenže hlemýždím tempem. Za každý získaný centimetr ukrajinské půdy tvrdě platí. Kyjev navíc úspěšně přenáší boj na ruské území. Ukrajinci dokonce zvládli opakovaně bombardovat Moskvu. Třináctimilionová metropole je přitom považována za jedno z nejlépe chráněných měst proti útokům ze vzduchu na celém světě. Ukrajinský útok na ni má i velký symbolický význam.
„Každé letiště představuje uzel zranitelnosti: pokud se podaří trvale znemožnit jeho využití, bude letecká kampaň protivníka zásadně narušena.“