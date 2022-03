Čeští záchranáři učí zdravotníky na Ukrajině bojovou medicínu

Válečný konflikt na Ukrajině je pro mnohé z nás plný situací, které bychom si za normálních okolností stěží dovedli představit. Jednou z nich je třeba i to, když se z vašich známých stávají lidé, jež neváhají riskovat vlastní životy, aby pomohli tam, kde je jich třeba. Takto jsem jen tak mimoděk zjistil, že můj kamarád Petr je se svými kolegy na Ukrajině.

Petr je renesanční člověk, instruktor jízdy pro policii, hasiče a záchranáře, letitý motorkář, dobrodruh, pilot a profesí záchranář. Patří do skupiny zdravotníků ze středočeské společnosti Medical servis DavepoMedevac, kteří 28. února vyrazili na Ukrajinu.

Během tří dnů jste sbalili více než tunu zdravotnického materiálu a nyní jste na Ukrajině. Z pochopitelných důvodů nebudeme říkat kde. Kolik vás je a s jakým vybavením jste přijeli?

Je nás tady sedm. Vyjeli jsme se třemi vybavenými sanitkami a za jednou sanitkou jsme táhli modul, v němž jsou dvě ošetřovny.

Váš tým zasahoval i po řádění tornáda na Moravě. Byli jste na místě už za tři a půl hodiny a ošetřovali zraněné. Je v něčem tato situace podobná, nebo se nějak zásadně liší?

Tohle je něco naprosto odlišného. Abychom tady byli užiteční, tak se musíme naprosto ve všem spoléhat sami na sebe. To znamená, my tady máme úplně všechno svoje, tak abychom po dobu našeho nasazení byli naprosto soběstační. Navíc, když jsme vyráželi, tak vůbec nebylo jasné, do čeho jdeme. Nebyly informace, jak to tady reálně funguje, nebylo jasné, jak se to bude posouvat, nebo jak se bude zhoršovat situace.

Samozřejmě máme i nějakou rezervu, kdyby například docházely pohonné hmoty. Ty tedy v zásadě nedocházejí, protože jsou na příděl. Ten je, v té oblasti, kde nyní jsme, 20 litrů na auto. Ale to se nás naštěstí netýká, protože když jim předložíme kartičky, že jsme záchranná služba, tak můžeme tankovat neomezeně.

Jsou mezi vámi i specialisté na urgentní medicínu. Lidé, kteří už byli v konfliktech. Jde o tzv. taktickou první pomoc. Mohl bys vysvětlit, co to znamená?

Jsou tady tři paramedici, čtyři řidiči-záchranáři. Fungujeme tak, jak bychom fungovali v Čechách na záchrance, tedy poskytování primární, přednemocniční péče. A dva z nás jsou vyloženě instruktoři TCCC (Tactical Combat Casualty Care, pozn. red.) To je medicína vyloženě zaměřená na použití v bojových podmínkách, tzn. nejčastější jsou střelná zranění, střepinová zranění a termická poranění.

Zahrnuje třeba použití tak zvaných turniketů, což jsou bojová zaškrcovadla, která fungují velmi efektivně. Primárně tedy zastaví krvácení v bojových podmínkách, to je v boji asi nejdůležitější. Dnešní války se vedou tak, že není úplně cílem lidi zabít. Mnohem důležitější je zranit, protože potom zaměstnají daleko více lidí okolo sebe.

Co následovalo po příjezdu na místo?

Nejprve jsme řešili, jaké vůbec bude naše nasazení. Původní dohoda byla, že sem pojedeme pomáhat na urgentní příjem. Když zjistili, že jsou mezi námi i instruktoři, že jsme schopní je ještě školit, tak řekli, na urgentní medicíně zatím nemáme takový problém, i když sem už vozí zraněné z bojové linie, a narychlo zorganizovali kurzy.

No a probíhají školení bojové medicíny. Máme výhodu, že nás ubytovali v nemocnici. Nejdřív jsme školili improvizovaně na chodbách a teď už máme dvě učebny na místní univerzitě. Jede se v kuse, v tuhle dobu už kurz běží osmou hodinu.

Kdo jsou lidé, které školíte?

Primárně školíme zdravotníky, kteří by poskytovali první pomoc v případě, že by boje došly až sem. Nejsou to válečníci, kteří odcházejí na frontu. To, co je učíme, je trošku jiná medicína, než která se běžně řeší na urgentním příjmu. Učíme je používat taktické pomůcky, které by sem měly ještě dorazit.

Petře, ty jsi viděl už mnoho. Pracuješ jako záchranář, instruktor jízdy pro policii, hasiče a záchranku, byl jsi na Blízkém východě, v severní Africe, pohybuješ se v kritických situacích. Jaká je pro tebe zkušenost ze současné Ukrajiny?

Oproti jiným konfliktům, které jsem zažil, tak situace je tu relativně přehledná, což se tedy může zásadně změnit. Zatím je ale vidět jeden druh maskáčů, který bojuje proti druhému druhu maskáčů. V případě Jasmínové revoluce (tuniská revoluce na přelomu roku 2010 a 2011. pozn. red.) to třeba bylo velmi nepřehledné, protože všichni chodili v civilu a nevěděl jsi, kdo patří ke komu. Tady na druhou stranu nejsme úplně v bojové zóně. Zatím jsme viděli pouze zatýkání infiltrovaných Rusů.

Jaká panuje na místě nálada? Co říkají lidé, se kterými se potkáváte?

Lidé zjišťují, proč tu vůbec jsme, když to zjistí, tak děkují, že v tom nejsou sami. Mimo ohniska, kde se připravuje obrana města, tu zatím stále funguje normální život. Zajímavé je, že tu nefungují fastfoodové řetězce jako KFC a McDonald’s, ale četl jsem, že vaří pro vojáky, kteří se připravují na obranu. A je to pravda. Na úřadě jsme sami dostali krabičku KFC.

Jinak běžný život tady zatím funguje. Byl jsem dneska zjišťovat v okolních nemocnicích, jak jsou na tom s materiálem. V krajské nemocnici je to zatím v pořádku. V městské nemocnici už ale váznou dodávky, protože hlavní farmaceutičtí dodavatelé jsou v Kyjevě. Některé české firmy nabídly, že sem mohou něco dodat. My teď zjišťujeme, co je potřeba.

Máte možnost nějak sledovat aktuální zprávy?

Máme tu přístup k několika rádiím a novinám. Takže zjišťujeme aktuální zprávy. Včera tu tedy bylo asi pět leteckých poplachů, takže jsme museli jít do krytu. Dneska byl zatím jenom jeden. Podle místních to vypadá, že se Rusové přeskupují a uvidíme, co bude dál.

Bude se místo vašeho pobytu ještě měnit a kdy se chystáte domů?

Je možnost, že ještě pojedeme do jednoho města, které bylo bombardované, takže tam bude asi potřeba pomoci. Uvidíme, co se bude dít.