ANALÝZA: Boje na Ukrajině ve znamení nové ruské ofenzívy a bílého fosforu

Boje začaly se setměním. Ukrajinské státní orgány varovaly uživatele sociálních sítí, aby zejména informace z bojů zveřejňovali s rozmyslem a ideálně s časovou prodlevou. Pod těžkou palbou byl, stejně jako v minulých dnech, ukrajinský přístav Mariupol, který se Rusové snaží dostat pod kontrolu už týden.

Pro ruskou armádu je strategickým místem, protože pouze jeho dobytí by otevřelo pozemní cestu mezi okupovanými východoukrajinskými republikami a krymským poloostrovem. Jednotky na Krymu by tak mohly dostávat zásoby a munici přímo po pevnině a nebyly by odkázány na spojení přes kerčský průliv.

Dalším městem, které se brání ruským útokům, je Nikolajev (Mikolajiv), ve kterém sídlí největší loděnice bývalého Sovětského svazu a o kterém jsme na Technetu před zahájením války spekulovali jako o jednom z možných cílů celé operace, protože ruské námořnictvo právě velké doky potřebuje. Starosta Nikolajeva prohlásil, že Rusové točili chaoticky a zasahovali zejména civilní objekty.

Nevybuchlá ruská bomba v Černihivu (13.3.2022)

V Černigovu (Černihiv) Rusové zasáhli známý hotel Ukrajina, zajímavý vývoj je u okupovaného Melitopolu. Ukrajinské úřady vyzvaly Rusko, aby propustilo starostu města, na podporu tohoto požadavku proběhlo přímo v Melitopolu již několik demonstrací.

Ukrajinský generální štáb také uvedl, že jeho současné kapacity nestačí pro počty zajatých ruských vojáků, zřídil proto zvláštní koordinační štáb pro zacházení s válečnými zajatci.

Provokace na běloruské hranici

Na ose Moskva–Minsk to skřípá. Ruské politické vedení se intenzivně snaží přimět k aktivnímu vstupu do války prezidenta Lukašenka. Až doposud se bojových akcí účastnily pouze ruské jednotky, byť z běloruského území, Vladimir Putin, který se v posledních týdnech obrátil o pomoc na Syřany, Čečence a Kazachy, údajně tlačí na Alexandra Lukašenka, aby do boje vrhl větší počet vlastních jednotek, což běloruský diktátor odmítá v obavě z následků.

Podle ukrajinských tajných služeb bylo v předchozích dvou dnech několik vesnic na bělorusko-ukrajinské hranici napadeno ruským letectvem, které tak chce dát Bělorusku záminku k aktivnímu vstupu do války. Informace z místa nelze nezávisle ověřit, běloruské ministerstvo obrany však incident odmítlo. Lukašenko s Putinem se každopádně o víkendu domluvili, že Rusko dodá běloruské armádě moderní zbraně a obě země budou po uvalení západních sankcí těsněji spolupracovat v politické a ekonomické oblasti.

Suterén nemocnice, která byla poškozena během ukrajinsko-ruského konfliktu ve městě Volnovacha v Doněcké oblasti na Ukrajině. (12. března 2022)

Obavu na Západě vzbudilo ruské prohlášení o tom, že Ukrajina ve svých laboratořích chystá ve spolupráci se Spojenými státy výrobu chemických zbraní. Analytici se obávají, že by to mohlo být předehrou k ruskému použití takového typu zbraně, jako se to stalo již v minulosti. Washington i Kyjev to samozřejmě odmítly.

Zajímavé přitom je, že v prvních dnech války vyzvala Ukrajinu Mezinárodní zdravotnická organizace, aby raději preventivně zničila všechny zárodky nemocí, laboratorně zkoumané ve zdravotnických laboratořích, aby se nemohly při zásahu zařízení rozptýlit do okolí.

Ukrajinské protiútoky

Jak ukazuje naše mapa, ukrajinské jednotky u měst Nikolajev a Charkov zahájily omezené protiútoky, které zaskočily už tak demoralizované ruské síly. Na jihu Ukrajiny, nad poloostrovem Krym, vzniká jakási provizorní obranná hráz, která se opírá o opevněná města. Sahá od Oděsy, u které stále nepropukly větší boje s vysazením námořní pěchoty, jak se spekulovalo před několika dny, přes ostřelovaný Nikolajev.

Mapa situace na Ukrajině po 18 dnech bojů

Část ruských jednotek v oblasti ze západního směru se stočila na sever a míří na Krivoj Rog. Na opačné straně Dněpru se rozdělily jednotky u Melitopolu a zatímco část jich stále útočí na Mariupol, několik menších konvojů se vydalo směrem na sever k Záporoží.

Zde je nutné připomenout, že Záporoží je důležitý politický, ale také hospodářský cíl, protože v něm sídlí továrny na výrobu leteckých, vrtulníkových a námořních motorů, které ruské armádě citelně chybějí.

Významně se dále bojuje o město Charkov, které sice leží pětadvacet kilometrů od ruských hranic, ale Rusům se ho nepodařilo dobýt ani po více než dvou týdnech bojů. Těžké boje probíhají také v okolí Sumy, podél silnice na město Konotop, který už je také několik dní obklíčen.

Pohled na zničenou tramvaj české značky Tatra poškozenou ostřelováním v tramvajové vozovně v ukrajinském Charkově. (12. března 2022)

Naproti tomu obklíčení Kyjeva se Rusům stále nedaří, obrana uvnitř města je spíše provizorní, protože v posledních dnech byly výrazně posíleny jednotky v okolí města a v okrajových čtvrtích, a tak už nikdo nepředpokládá, že by se ruské armádě mohlo podařit ukrajinské město dobýt.

Obecně je pozice ruské armády v oblasti je stále žalostná. Šíří se informace o dalších ruských dezercích, kterým mají zabránit tzv. trestné prapory, které jdou buďto před ostatními jednotkami, nebo naopak za nimi, aby zachycovaly a do boje vracely zběhnuvší vojáky. Podle západních zpravodajských služeb není vůle Syřanů bojovat na ruské ukrajinské frontě velká, přestože Vladimir Putin tvrdí opak.

Použili Rusové bílý fosfor?

Velmi důležité informace přišly z východu Ukrajiny. Podle zpráv na sociálních sítích se nad několika místy objevily nad ránem rozptýlené osvětlené objekty, shazované z ruských letounů. Jak se podle nepotvrzených zpráv zdá, mohlo by jít o munici s obsahem bílého fosforu.

Tento vysoce hořlavý prvek, který je odpalován v hořícím stavu, se vyznačuje tím, že jej nelze uhasit běžnými hasícími prostředky. Nefunguje na něj voda, písek, plyn ani pěna. Má podobu tisíců malých hořících kuliček, které padají z výšky, a pokud zasáhnou člověka, vpalují se mu do kůže.

Jiří Vojáček✌️ @carramba66 Už jsem v životě pár útoků fosforovou municí viděl a ano, vypadalo to přesně takhle. Když takový kousek spadne na kůži, nedá se uhasit a doslova se "protaví" do masa. Použili to Izraelci v Gaze, jestli to teď svrhávají Rusové na Ukrajině, tak se regulérně zbláznili. https://t.co/oFyK2QDOow oblíbit odpovědět

Hořící bílý fosfor má tak vysokou teplotu hoření a je tak odolný proti uhašení, že se doslova propálí kůží a pokračuje tělem, dokud nevyhoří. To vše se děje za plného vědomí zasaženého, který trpí obrovskými bolestmi, které zpravidla končí smrtí.

Tento nehumánní a široce zakázaný typ munice použila opakovaně izraelská armáda v pásmu Gazy během války v roce 2008, za což byla tvrdě kritizována mezinárodním společenstvím. Pokud by se skutečně prokázalo, že bílý fosfor používají Rusové (a navíc podle fotografií nad zastavenými oblastmi), jde o další posunutí hranice, čeho se ruské jednotky na Ukrajině dopouštějí. Jak zareaguje mezinárodní společenství, je otázka.