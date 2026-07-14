Letadla s rudými hvězdami na křídlech se k lodím Severoatlantické aliance přibližují poměrně běžně. Zprávy o těsných přeletech stíhaček nad můstky válečných lodí se objevují několikrát do roka. Diskuse o nich obvykle rychle utichne. Nejnovější takový incident však přitáhl o dost víc pozornosti. Hlavní roli v něm místo stíhačky sehrál protiponorkový letoun ruského námořnictva Tu-142, v kódu NATO označovaný jako Bear-F.
Z letadla klesá na malém padáku. Když dopadne do vody, aktivuje se. Na hladině zůstane plovák s rádiem.