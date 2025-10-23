Donald Trump chce v námořnictvu zavést bitevní lodě. Je to ale spíš nesmysl

Radek John
Americký prezident vyjádřil zájem zařadit do flotily Spojených států rozměrná plavidla vyzbrojená děly velkého kalibru a chráněná masivním pancéřováním. Vyšla z módy po druhé světové válce. Trumpův návrh má zdánlivě racionální jádro. Při pečlivém zvážení však neobstojí.
Část 1/6

Bitevní loď USS Wisconsin

Na konci září svolal Pentagon všechny své admirály a generály na základnu námořní pěchoty v Quanticu ve státě Virginia. Vyslechli si v něm projevy ministra obrany Peta Hegsetha a prezidenta Donalda Trumpa. Hlavní obsah obou řečí je už všeobecně známý. Vysocí důstojníci jsou tlustí a měli by zhubnout. Trumpova MAGA klika nechce v ozbrojených silách Spojených států woke lidi. Vadí jim vousy a dlouhé vlasy. Z amerických měst budou cvičiště pro ozbrojené síly. A tak dále.

V tomhle všem mírně zapadla jedna z poznámek Donalda Trumpa.

„Myslím, že bychom možná měli začít uvažovat o bitevních lodích,“ prohlásil prezident.

Na videu je z prezidentova publika slyšet zvuk silně připomínající potlačovaný smích. Trump už ovšem podle svých slov o nápadu mluvil s ministrem námořnictva Johnem C. Phelanem. Prezident si uvědomuje, že by bitevní lodě mohly některým lidem připadat zastaralé. Sám však má jiný názor.

„Když se podíváte na ta děla, nemyslím si, že jde o starou technologii,“ odtušil.

Dnešní válečné lodě jsou podle Trumpa příliš zranitelné. Za starých časů se stavěla odolnější plavidla. Rád by je viděl v řadách amerického námořnictva znovu.



