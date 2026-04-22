Obranný rozpočet Trumpovy administrativy by za běžných okolností byl materiál na první stránky novin. Kvůli probíhající americko-izraelské válce s Íránem ho však značná část médií přešla jen krátkou zmínkou. Plán si přitom rozhodně zasluhuje důkladnější pozornost. Vzhledem ke své velikosti se totiž dotýká všech obyvatel planety Země. Současná americká vládnoucí garnitura by chtěla za zbrojení utratit 1,5 bilionu dolarů. Je to zhruba 31 bilionů korun.
Rozpočet na letošní rok činil 1,055 bilionu dolarů. Navýšení má proto činit 445 miliard, čili přibližně čtyřicet procent. Už jen tato částka se blíží součtu obranných rozpočtů Číny, Ruska a Spojeného království. Ty by měly dohromady dávat 520 miliard.
Pokud by návrh prošel, šlo by o nejštědřejší obranný rozpočet v dějinách Spojených států. Předčí i finanční plány z časů druhé světové války po započítání inflace. Dost možná by to z něj dělalo i vůbec největší investici do zbrojení v celé historii lidstva.
Plánované nákupy mají být tak drahé, že se republikánská administrativa uchýlila k triku. Rozdělila svůj návrh na dvě části. Základ tvoří asi 1,1535 bilionu. K tomu má přijít nadstavba o zhruba dalších 0,35 bilionu.