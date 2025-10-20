Nejslavnější námořní bitva všech dob se odehrála nedaleko mysu Trafalgar na jihu Pyrenejského poloostrova. Došlo k ní 21. října 1805. Spadá do tzv. války třetí koalice. Ta zase patří do dlouhé série ozbrojených konfliktů souhrnně označovaných jako války napoleonské. I před nimi si však Evropa užila jen málo míru. Předcházely jim totiž francouzské revoluční války, které hořely od roku 1792. Pokud bychom počítali tyto dvě série konfliktů dohromady, Starý kontinent v nich zažil celkem třiadvacet let tuhých bojů provázených občasnými delšími či kratšími přestávkami.
Přímo válce třetí koalice přecházel roční křehký mír z Amiens. Po něm se do sebe zakously dvě koalice znepřátelených mocností. Na jedné straně stála bonapartistická Francie se svými spojenci a loutkovými státy. Postavilo se jí Rakousko a jemu spřátelené země. Byla mezi nimi i Velká Británie.
Na souši přálo štěstí Napoleonovi. Na moři to však byla koalice vedená Francií zatlačena do defenzivy. Světové oceány ovládalo britské Královské námořnictvo.
Vedlo relativně úspěšnou blokádu Napoleonových spojenců. Boney, jak Britové Bonapartovi říkali, měl proto v úmyslu provést invazi na britské ostrovy. Chtěl se tak svého odbojného souseda zbavit jednou provždy způsobem, který mu byl vlastní.