Letos na jaře jsme na Technetu psali o dlouhém bojovém nasazení americké letadlové lodě USS Gerald R. Ford. Plavba stotisícitunového ocelového kolosu nakonec trvala 326 dnů. Byla to nejdelší doba, jakou strávilo americké plavidlo stejné kategorie na misi, od časů války ve Vietnamu. Forda však nedávno překonaly dvě daleko menší lodě – torpédoborce USS Spruance a USS Michael Murphy. První se vrátil domů po 357 dnech, druhý po 346. Podle San Diego Union-Tribune šlo o delší nasazení, než jaká americké torpédoborce absolvovaly během druhé světové války.
Je ovšem třeba vyjasnit, co se do takové statistiky počítá. Za nasazení se považuje i návštěva cizího přístavu. Loď v něm může doplnit zásoby a podstoupit i nějaké opravy. Námořníci se dostanou na břeh. Jen nejsou doma.
Některá válečná plavidla také absolvují ještě delší cesty, které se do tabulky rekordů nedostanou. Může jít o různé cvičné plavby potřebné k získání všelijakých kvalifikací. Příklad je letadlová loď USS Nimitz.
Během koronavirové pandemie musela zůstat na moři 341 dnů. Navzdory popsaným omezením je však plavba trvající skoro rok opravdu dlouhá. V případě Spruance a Murphyho způsobil odklad návratu domů americko-izraelský útok na Írán.