Podívejte se na přehlídku toho nejlepšího z Tankového dne v Lešanech

V aréně Vojenského technického muzea Lešany se předvedla dobová technika obou bojujících stran ze západní i východní fronty. Diváci viděli i inscenovanou bitvu americké a německé armády.
„Tankový den v Lešanech je takovým závěrem letošních vzpomínkových akcí pod širým nebem k 80. výročí konce druhé světové války,“ řekl před akcí šéf Vojenského historického ústavu generál Aleš Knížek a dodal: „Je to největší akce, kterou během sezony pořádáme, a i letos jsme se snažili, aby program odpovídal významu výročí.
Diváci měli mimo jiné možnost zhlédnou průlet letounů Gripen či tank Leopard 2A4 z výzbroje Armády ČR. Z historických strojů lze zmínit třeba československý lehký tank Praga LT, vzor 38, ze sovětské konstrukční školy například ikonický střední tank T-34/85, těžký tank IS-122 či samohybné dělo SU-100. Pásové stroje s bílou hvězdou US Army zastoupil lehký tank M3 Stuart, střední tank M4 Sherman a stíhač tanků M36 Jackson.
Přehled techniky na Tankovém dni v Lešanech 2025