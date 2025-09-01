Podívejte se na přehlídku toho nejlepšího z Tankového dne v Lešanech

Tisíce návštěvníků z celé České republiky navštívily poslední prázdninovou sobotu 21. ročník Tankového dne, který pořádá Vojenské technické muzeum Lešany. Letošní ročník připomněl 80. výročí konce druhé světové války.

V aréně Vojenského technického muzea Lešany se předvedla dobová technika obou bojujících stran ze západní i východní fronty. Diváci viděli i inscenovanou bitvu americké a německé armády.

„Tankový den v Lešanech je takovým závěrem letošních vzpomínkových akcí pod širým nebem k 80. výročí konce druhé světové války,“ řekl před akcí šéf Vojenského historického ústavu generál Aleš Knížek a dodal: „Je to největší akce, kterou během sezony pořádáme, a i letos jsme se snažili, aby program odpovídal významu výročí.

Diváci měli mimo jiné možnost zhlédnou průlet letounů Gripen či tank Leopard 2A4 z výzbroje Armády ČR. Z historických strojů lze zmínit třeba československý lehký tank Praga LT, vzor 38, ze sovětské konstrukční školy například ikonický střední tank T-34/85, těžký tank IS-122 či samohybné dělo SU-100. Pásové stroje s bílou hvězdou US Army zastoupil lehký tank M3 Stuart, střední tank M4 Sherman a stíhač tanků M36 Jackson.

Přehled techniky na Tankovém dni v Lešanech 2025

  • Technika ve výzbroji Německa a jeho spojenců: polopásový transportér Sd.Kfz. 251 (přestavba z českého OT-810), SPA TL 37, Lt-38, Schwimmwagen, stíhač tanků Hetzer, tank Panther (replika)
  • Technika na východní frontě: automobil GAZ AA, raketomet BM-13 Kaťuša na podvozku Studebaker, samohybné dělo SU-76, střední tank T-34/85, těžký tank IS-122, samohybné dělo SU-100
  • Technika na západní frontě: velitelské vozidlo DODGE T 214 WC57, lehké průzkumné obrněné vozidlo White Scout Car M3A1, lehké průzkumné obrněné vozidlo Ford M8, kolopásový automobil Halftrack M2, M3, M16, lehký tank M3 Stuart, střední tank M4 Sherman, stíhač tanků M36 Jackson
  • Soudobý zbrojní průmysl: ShKH Zuzana A 40 Himalaya ráže 155 mm na podvozku tanku T-72M1, Pandur 8x8 EVO, Tatra 810 M, offroad autobus Torsus
