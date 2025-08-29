Ačkoliv Německo podepsalo bezpodmínečnou kapitulaci už 8. května, okolí strakonické silnice mezi středočeským Milínem a jihočeskými Čimelicemi bylo stále válečnou zónou. Právě tady se soustředily početné a dobře vyzbrojené zbytky německé armády pod velením generála SS-gruppenführera Karl von Pücklera, velitele Waffen-SS. Jejich cílem bylo dostat se do amerického zajetí, a tak se válčilo dál. Byly asi 3 hodiny ráno 12. května 1945, když se konečně přestalo střílet. Němečtí vojáci se vzdali Rudé armádě. Válka v Evropě definitivně skončila.
„Tankový den v Lešanech je takovým závěrem letošních vzpomínkových akcí pod širým nebem k 80. výročí konce druhé světové války,“ vysvětluje šéf Vojenského historického ústavu generál Aleš Knížek a dodává: „Je to největší akce, kterou během sezony pořádáme, a i letos jsme se snažili, aby program odpovídal významu výročí. Uvidíte nejen víc exponátů než obvykle, ale i techniku spojenců z východní i západní fronty – včetně československých jednotek. A samozřejmě ukážeme i stroje druhé strany, aby byl pohled kompletní.“
Sobotní akci v areálu Vojenského technického muzea Lešany podle oficiálního programu odstartuje v 10:30 průlet stíhaček Gripen a před diváky projede tank Leopard 2A4 z výzbroje Armády ČR, který přivezou vojáci ze 73. tankového praporu z Přáslavic. A pak už se budou ve zdejší aréně střídat historické vojenské stroje. Ze sovětské konstrukční školy se představí například ikonický střední tank T-34/85, těžký tank IS-122 či samohybné dělo SU-100. Pasové stroje s bílou hvězdou US Army zastoupí lehký tank M3 Stuart, střední tank M4 Sherman a stíhač tanků M36 Jackson, který je vyobrazen i na plakátech akce. Za německou pásovou techniku pořadatelé do akce pošlou stíhač tanků Hetzer či repliku středního tanku Panther.
„Osobně se nejvíce těším na československý lehký tank Praga LT, vzor 38. Nejlepší lehký tank začátku druhé světové války s tragickým osudem. Tank, který měl bránit Československou republiku, se do její výzbroje již bohužel nedostal a v počtu zhruba 1500 kusů sloužil v německé armádě zejména při bojích v Polsku, ve Francii a v prvních fázích útoku na Sovětský svaz,“ popisuje generál Knížek.
Kromě tanků se předvedou i transportéry, průzkumná vozidla či dělníci války: nákladní auta. Technickou lahůdku představuje italský dělostřelecký tahač SPA TL 37, který sloužil za druhé světové války. Italská technika z tohoto období není v českých sbírkách zrovna bohatě zastoupena. Vojenský historický ústav vozidlo s pohonem všech čtyř kol získal v roce 1999 výměnou z Velké Británie. Následně tahač prošel náročnou renovací, jedná se o technicky velmi komplikovaný typ, který trpěl častými poruchami. „Naši vojáci se s ním mohli setkat například v severní Africe, kde jej používala italská armáda – mimo jiné tahal i československé houfnice vzor 14/19. A i dnes i zprovoznění tohoto stroje před Tankovým dnem zabralo několik dnů,“ popisuje generál Knížek.
V pravé poledne by měla odstartovat bojová ukázka, jejímž námětem jsou v úvodu zmiňované boje u demarkační linie v květnu 1945. Pořadatelé plánují, že do „bitvy“ se zapojí 30 kusů techniky a přes sto účastníků. Chybět nebudou ani dobová vojenská ležení, ukázky práce vojenských kynologů či moderní vojenská technika. Produkci dnešního zbrojního průmyslu zastoupí samohybná houfnice Zuzana 40 Himalaya ráže 155 mm na podvozku tanku T-72M1, nejmodernější český obrněnec Pandur 8×8 EVO, modernizovaná Tatra 810 M či terénní autobus Torsus.
České dráhy, podobně jako loni, vypravují do Lešan speciální retro vlak, který potáhne slavná lokomotiva Bardotka. Vlak vyjíždí z nádraží Praha-Vršovice v 7:45. Návštěvníci mohou přicestovat i historickým autobusem Škoda 706 RTO, který vypravuje Dopravní podnik hlavního města Prahy. Zatímco vstup na Tankový den v Lešanech je jako tradičně zdarma, na speciální spoje je potřeba si pořídit jízdenku.
