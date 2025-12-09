Tankerová válka se stupňuje. Hrozí opakování Perského zálivu

Radek John
Ukrajinci prokázali schopnost zasáhnout nákladní lodě v ruských službách velmi daleko od svého území. Rusko-ukrajinská válka tak dost možná na moři přechází do nové fáze. Mohla by začít připomínat Perský záliv v osmdesátých letech minulého století.
Hořící sankcionovaný tanker v Černém moři (29. listopadu 2025)

Zatím poslední tanker, jehož posádka zřejmě zakusila drsnou realitu moderního ozbrojeného konfliktu, bylo plavidlo Midvolga-2. Na můstku bezmála 140metrového kolosu došlo k explozi. Podle všech dostupných informací působí jako následek zásahu létajícím dronem. Jako jeho původce se nabízí Ukrajina. Země napadená svým větším a silnějším sousedem už 28. listopadu vyřadila v Černém moři z provozu dva tankery ruské stínové flotily.

Je tím míněna skupina plavidel, které Rusové používají k obcházení mezinárodních sankcí. Často nemají pojištění a bývají ve špatném technickém stavu. Konkrétně šlo o lodě Kairos a Virat plující pod vlajkou Gambie, stejně jako mnoho dalších plavidel stínové flotily. Ukrajinci je úspěšně napadli svými námořními drony Sea Baby.

V případě Midvolgy-2 se situace zdá být odlišná. Loď vezla náklad slunečnicového oleje do Gruzie. Ke stínové flotile se nepočítá. Je registrovaná pod ruskou vlajkou.

K incidentu došlo 2. prosince asi 130 kilometrů severně od Tureckého přístavu Sinop. Výbuch udělal rozměrnou díru ve střeše levé části můstku Midvolgy. Na fotkách je patrné i další poškození. Působí jako následek zásahu střepinami.

„Snímky ukázaly, že se s vysokou pravděpodobností jednalo o útok bezpilotním letounem,“ citoval web The War Zone britskou bezpečnostní firmu Ambrey.



Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

9. prosince 2025

