Zatím poslední tanker, jehož posádka zřejmě zakusila drsnou realitu moderního ozbrojeného konfliktu, bylo plavidlo Midvolga-2. Na můstku bezmála 140metrového kolosu došlo k explozi. Podle všech dostupných informací působí jako následek zásahu létajícím dronem. Jako jeho původce se nabízí Ukrajina. Země napadená svým větším a silnějším sousedem už 28. listopadu vyřadila v Černém moři z provozu dva tankery ruské stínové flotily.
Je tím míněna skupina plavidel, které Rusové používají k obcházení mezinárodních sankcí. Často nemají pojištění a bývají ve špatném technickém stavu. Konkrétně šlo o lodě Kairos a Virat plující pod vlajkou Gambie, stejně jako mnoho dalších plavidel stínové flotily. Ukrajinci je úspěšně napadli svými námořními drony Sea Baby.
V případě Midvolgy-2 se situace zdá být odlišná. Loď vezla náklad slunečnicového oleje do Gruzie. Ke stínové flotile se nepočítá. Je registrovaná pod ruskou vlajkou.
K incidentu došlo 2. prosince asi 130 kilometrů severně od Tureckého přístavu Sinop. Výbuch udělal rozměrnou díru ve střeše levé části můstku Midvolgy. Na fotkách je patrné i další poškození. Působí jako následek zásahu střepinami.
„Snímky ukázaly, že se s vysokou pravděpodobností jednalo o útok bezpilotním letounem,“ citoval web The War Zone britskou bezpečnostní firmu Ambrey.