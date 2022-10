Čechy darovaný tank Tomáš je zmodernizovaná T-72 na míru ukrajinské armádě

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Tomáš je komplexní modernizací tanku T-72 M1 na úroveň srovnatelnou s tanky třetí generace. Prošel generální opravou a modernizací v pěti zásadních oblastech. Má zvýšenou balistickou ochranu, nové opticko-elektronické přístroje včetně nočního vidění, výkonnější power pack, přepracované pracoviště řidiče a moderní komunikační systémy. Cílem modernizace bylo dodat posádce digitální výstupy, tedy nahradit „budíky“ digitálními displeji, aniž by se změnil původní nezávislý mechanický systém. Laicky řečeno, když se pokazí digitální přístroje, tank stále může dojet do bezpečí.

Modernizace v bodech

Tank má zvýšenou balistickou ochranu. V nejzranitelnějších částech je pokryt reaktivním pancířem, který výrazným způsobem zvyšuje ochranu tanku proti RPG střelám a HEAT munici. Reaktivní pancíř doplněný na tank je ekvivalentem 400 milimetrů válcovaného pancíře při zásahu bojovou hlavicí. Celkem je tank vybaven 196 schránkami reaktivního pancíře.

Tank má nové opticko-elektronické přístroje a modernizovaný blok nočního vidění pro všechny tři členy posádky od české firmy Opticstrade, které významným způsobem zlepšují schopnosti vidění v noci a rozlišení. Využívá laserový dálkoměr pro zvýšení pravděpodobnosti zásahu prvním nábojem, vylepšený tepelný zaměřovač s balistickým počítačem, modernizovaný velitelský zaměřovač a modernizovaný řidičský zaměřovač. Systémy nočního vidění pracují plně v pasivním módu bez použití infračervených světel. To znamená, že tank, na rozdíl od původního systému nočního vidění, neriskuje vlastní prozrazení. Periskopická optická zařízení jsou vybavena antilaserovými filtry pro ochranu posádky. „Výměna opticko-elektronických systémů zvyšuje schopnosti posádky desetinásobně oproti původnímu vybavení,“ vysvětluje obchodní ředitel Excalibur Army Richard Kuběna.

Tank má výrazně lepší mobilitu díky modernizovanému power packu se zvýšeným výkonem motoru na 840 koní a zvýšenou akcelerační dynamikou. Vysoce výkonný vzduchem chlazený dvanáctiválcový motor V-84 zvyšuje mobilitu v poměru výkonu a hmotnosti tanku. Tank je díky tomu rychlejší zejména v těžkém terénu.

Pracoviště řidiče také doznalo modernizace a obsahuje novou digitální přístrojovou desku od Excalibur Army. Ta ukazuje informace o provozních vlastnostech tanku, jako je rychlost, teplota motoru nebo poloha věže.

Kompletně byla také přepracována vnitřní a vnější radiová komunikace. Nový interkom zlepšuje vnitřní komunikaci posádky tanku a digitální rádio umožňuje šifrovanou komunikaci.

Výzbroj

Tomáš je určen k ničení tanků a jiných obrněných cílů, případně živých nepřátelských sil, a také proti nízko letícím cílům. Hladce vrtaný kanon ráže 125 milimetrů s pancéřovou střelou dokáže snadno prorazit 50 centimetrů silný pancíř na vzdálenost přes dva kilometry.

Tank je také vybaven dvěma sekundárními zbraněmi: závěsným a protiletadlovým kulometem. Má i zařízení pro překonávání vodních toků cestou pod vodou, zařízení pro vytváření kouřových clon pro maskování v terénu a hasicí zařízení pro hašení požárů uvnitř vozidla.

Tomáš prošel modernizací ve šternberském závodě Excalibur Army. „Námi poskytované řešení odpovídá soudobým požadavkům ukrajinských ozbrojených sil v tom ohledu, že poskytujeme tank T-72, s jehož ovládáním mají bohaté zkušenosti, a současně k tomu dodáváme modernizační balíček, který vhodně a efektivně zvyšuje jeho bojovou hodnotu a schopnost přežití osádky při plnění bojových úkolů,“ doplňuje obchodní ředitel Richard Kuběna.

Detail reaktivního pancíře na věži tanku T-72 M1 „Tomáš“ a odpalovačů kouřových granátů

Společnost Excalibur Army dodala na Ukrajinu od letošního února desítky kusů tanků. Přibližně polovina z toho byla plně modernizovaných, zbytek byly tanky T72 M1 po generální opravě.

Dárek pro Putina

Otcem kampaně Dárek pro Putina je český podnikatel Dalibor Dědek, který její vznik inicioval v květnu ve spolupráci s ukrajinským velvyslanectvím v Praze. Záštitu nad kampaní převzalo ministerstvo obrany. Rychlost, s jakou se jedenáct tisíc lidí na tank složilo, překvapila i organizátory.

Tank Tomáš těsně před odjezdem

„Jsem nesmírně hrdý na to, že lidé v Česku neváhají a přispívají na pomoc ukrajinské armádě. V době, kdy se zdražují energie, jídlo, pohonné hmoty, a lidé tak mají hlouběji do kapsy, se stejně najdou v České republice desetitisíce těch, kteří do té kapsy sáhnou a pomůžou Ukrajincům bránit svobodu a bezpečí svých rodin,“ uvedl Dědek.

V rámci kampaně bylo doposud vybráno přes 240 milionů korun. Na samotný tank Tomáš se vybralo 33 milionů korun, z toho se 25 milionů zaplatilo za tank a zbylé peníze byly použity na nákup munice. Na to navazuje kampaň Nakrmte Tomáše a jeho kamarády. „Kampaň měla původně za cíl vybrat 40 milionů korun, již dnes jsme ale vybrali víc, a proto Tomášovi a jeho kamarádům přijde na frontu víc krmení,“ říká koordinátor kampaně Jan Polák.

Vše začalo drony, podporu dostávají také zdravotníci. „Prvním konkrétním projektem byla sbírka na české drony Bivoj, které již slouží na Ukrajině. Další, menší kampaně, prostřednictvím kterých mohli a můžou lidé přispět, byly například již ukončená sbírka na drony pro Čechy bojující na Ukrajině nebo aktuální kampaň na podporu výcviku bojových mediků a zdravotníků, který provádějí čeští dobrovolníci v programu Fénix,“ doplňuje Polák.

Technické parametry tanku T-72 M1 „Tomáš“ Posádka: velitel, střelec a řidič

Motor: vzduchem chlazený dvanáctiválcový motor, který má 840 koňských sil

Maximální rychlost: 60 km/hod. na silnici, 40 km/hod. v terénu

Dojezd: 500 km

Hmotnost: 44 tun Typ T-72 patří mezi nejpoužívanější tanky na světě, vyrobeno jich bylo

přes 26 500.

Nákup tanku organizátoři projektu konzultovali s ukrajinskou armádou, jeho dodání a transport zajistí české ministerstvo obrany. Česká republika dodala od začátku konfliktu na Ukrajinu desítky těžkých zbraní, houfnic, obrněných transportérů i tanků a patří tak k největším dodavatelům zbraní pro Ukrajinu.

Ukrajinské velvyslanectví sbírku českých občanů vřele přivítalo. „Tank Tomáš sice nebude první obrněnec, který pojede bránit Ukrajinu před ruskými okupanty, ale má pro nás mimořádně hluboký význam. Česko je totiž první zemí na světě, jejíž obyvatelé, obyčejní lidé různých politických pohledů a profesí, se složili na tank pro ukrajinské obránce. Velmi si vážíme této podpory českých lidí, kteří nám věří a nás podporují,“ uvedl k české podpoře chargé d’affaires Ukrajiny Vitalij Usatyj.