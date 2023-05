KOMENTÁŘ: Nové tanky Leopard 2 věští podobu přezbrojení české armády

Tanky Leopard 2 A4 budou primárně sloužit k výcviku vojáků 73. tankového praporu včetně aktivních záloh. Zabezpečí plynulý přechod na nový typ hlavního bojového tanku a jeho implementaci do používání v AČR.

Tanky Leopard 2A4, které česká armáda letos dostane, nemůžou nahradit dosud používané stroje T-72M4CZ. Jednak jde pouze o 14 strojů, a navíc jejich vybavení nepatří k tomu nejmodernějšímu, co současné a budoucí bojiště vyžaduje. Leopardy primárně poslouží pro výcvik osádek podle standardů NATO, v budoucnu by pak mohly projít modernizací, podobně jako tanky stejného typu německého Bundeswehru.

Ostatně v tomto smyslu se již dříve vyjádřili i zástupci ministerstva obrany. V nejbližším období tak Leopardy 2A4 pouze doplní současnou hlavní výzbroj tankového vojska tanky T-72M4CZ, které procházejí technickým zhodnocením a částečnou modernizací.

Armáda tedy, co se týče tanků, posílí a osvojí si západní techniku. Ovšem nedá se mluvit o zásadní modernizaci tankového vojska, ta přijde až se zcela novými tanky, které chce armáda pořídit v následujících letech. Darované tanky před dodáním procházejí technickými prohlídkami a opravami, jsou tedy plně funkční a bojeschopné. To je zárukou dlouhého provozu a také potenciálu pro budoucí upgrady.

Modernizované tanky T-72M4CZ Armády ČR

Už z dnešního pohledu není ideální stavem, že bude armáda po několik let provozovat dva zcela odlišné typy tanků. Proto se do budoucna jeví jako logickým řešením nahradit tanky typu T-72 dalšími Leopardy 2, ale v nejnovějším provedení, a darované stroje modernizovat na co jim nejpodobnější standard. Leopard 2 patří k nejrozšířenějším a nejvýkonnějším tankům západní provenience. Je to také jediný tank, který se v současné době vyrábí na evropském kontinentě, konkrétně ve firmě Krauss-Maffei Wegmann (KMW). I to jsou argumenty, které mluví pro tank Leopard.