Nejlepší modernizace slavného tanku T-72. Česká T-72M4CZ budila rozpaky

T-72 vznikl jako zjednodušená varianta bojového tanku T-64. Ten sice výrazně předběhl svou dobu, byl však velmi drahý, proto vznikla levnější varianta, která se původně měla vyrábět až v případě vypuknutí války. Nakonec však byly díky vnitřní konkurenci v sovětském vojensko-průmyslovém komplexu vyráběny obě verze.

Druhou zmíněnou si jako svůj hlavní tank mohla zvolit většina armád Varšavské smlouvy ve chvíli, kdy začaly být zastaralé tanky řady T-55. Do Československa dorazilo prvních jednatřicet kusů nového typu ještě ze sovětských zbrojovek v roce 1978, v roce 1981 v ZTS Martin vyrobili první tanky ověřovací licenční série. V Martinu se postupně vyráběly tři verze, T-72, T-72M a T-72M1, z velké části přitom šly stroje na vývoz.

S válkou na Ukrajině se T-72 dostal opět do povědomí široké veřejnosti, když je zřejmě nejvíce nasazovaným tankem oběma bojujícími stranami. Skupina nezávislých odborníků tak vydala seznam nejlepších modernizací, aby bylo možné odhadnout, jak si jednotlivé typy na bojišti povedou. Hodnotila je podle známých technických parametrů jednotlivých verzí, které „prohnala“ soustavou vzorců, jež určují tzv. „koeficient technické úrovně“.

Tento výpočet vznikl na přelomu 60. a 70. let v Sovětském svazu a původně měl porovnávat parametry průmyslových zařízení tak, aby se zjistilo, která má smysl vyrábět a která nikoli. Metodika výpočtu byla v 70. letech upravena tak, aby ji bylo možné použít i pro hodnocení vojenské techniky, a protože jsou dnes již výpočetní formule známé, odborná média ve státech bývalého SSSR je používají dodnes. Naposledy právě na srovnání kvality modernizací tanků T-72.

T-72M4CZ

Na konci 80. let začaly být sovětské tankové jednotky dislokované v Československu přezbrojovány na modernizovaný typ T-72B a podle některých zdrojů se pro československé stroje uvažovalo o realizaci modernizačního programu T-72S (exportní označení upravené T-72B). Tyto hypotetické úvahy však ukončila revoluce a o dva roky později i rozpad Varšavské smlouvy, se kterým došlo ve východní Evropě k odklonu od dalších akvizic sovětské bojové techniky.

Po rozdělení Československa a odmítnutí několika zahraničních modernizací tak byl v polovině 90. let zahájen v České republice národní modernizační program. Ten po prototypu T-72M3 přinesl i definitivní verzi T-72M4 CZ, která roce 2000 prošla vojskovými zkouškami a již v březnu 2001 byla oficiálně přijata do výzbroje.

Na letišti v Mošnově na Novojičínsku pokračovaly dvoudenní Dny NATO a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Na snímku je bojový tank T-72 M4 CZ 7. mechanizované brigády Armády ČR. (19. září 2021)

Ekonomické hodnocení projektu T-72M4 CZ většinou dopadá tristně, nejčastěji je upozorňováno na to, že modernizace stála bezmála tolik, za kolik by se pořídily nové tanky. Z hlediska technického je hodnocena rozporuplně. Zatímco laická veřejnost tento tank přirovnávala k o generaci modernějším strojům (časté bylo zejména srovnání s tankem M1 Abrams), odborná veřejnost, vědoma si řady kompromisů a nedodělků, je zpravidla o dost skeptičtější.

Tank T-72M4CZ pálí před diváky.

Renomovaný polský odborník na obrněnou techniku Jaroslaw Wolski prohlásil, že T-72M4CZ je typickým příkladem, jak nedělat modernizace vojenské techniky. Protože byl totiž program ukončen prakticky v polovině, dostal sice tank novou munici, nový motor a nová pozorovací a zaměřovací zařízení, ale ponechal si například sovětský stabilizátor kanoou, díky čemuž přišla vniveč implementace výkonného a velmi drahého italského systému řízení palby Turms-T.

Žebříček

Tanku T-72 bylo od roku 1968 vyrobeno přes 25 000 kusů, což z něj činí druhý nejvíce vyráběný poválečný tank po starším sovětském T-54/55. Protože jej bylo vyrobeno tolik a provozovaly jej desítky armád na celém světě, existují také desítky modernizačních programů. Žebříček stovky těch, které jsou nejlepší, dali v únoru letošního roku dohromady ukrajinští odborníci. Na jeho vrcholu jsou poslední verze ruských T-90 (T-90M, T-90MS). Když si však tanky řady T-90 z žebříčku odstraníme, získáme tento seznam. Detailněji uvádíme první desítku, poté dalších dvacet typů a z ostatních sedmdesáti jen ty, které mohou zajímat českého čtenáře:

1 PT-91M2, Polsko

Polská modernizace tanku T-72, verze PT-91M2

Poláci po rozpadu Varšavské smlouvy modernizovali svoje tanky T-72 v projektu PT-91, které od té doby provozují. Později je modernizovali ještě jednou, z čehož vznikla verze PT-91M2. T-72 už připomíná jen vnějškově, má totiž nový motor, převodovku, nový kanon, munici, pozorovací a zaměřovací vybavení nejnovějších typů, doplňkové pancéřování, digitální systémy stabilizace kanonu a řízení palby a vyrovná se tak v mnoha ohledech nejnovějším typům tanků.

2 T-72KAE, Kazachstán

Kazachstánská modernizace tanku T-72 s označením T-72KAE

Kazašskou modernizaci zpracovala skupina turecké firmy Aselsan. Pro starou sovětskou konstrukci vyvinula úplně nový systém řízení palby, pozorovací přístroje, a kromě jiných modernizací také způsob pohonu věže, velitelský C4I systém, nové systémy radiokomunikace a řadu dalších zlepšení. Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019, zda bude projekt realizován ještě nebylo rozhodnuto.

3 Karrar, Írán

Íránská modernizace tanku T-72

Írán má dlouhodobě problémy s importem zahraniční vojenské techniky, proto provádí hluboké modernizace té existující. Projekt Karrar si měl údajně vzít za vzor ruský modernizační program T-90MS, ačkoli Rusko popírá, že by se na projektu Karrar podílelo. Íránci do svých tanků T-72M přidali pokročilé balistické počítače, schopnost střelby protitankovými řízenými střelami, funkci killer-killer nebo digitální systém řízení bojiště.

4 T-72B3M (2021), Rusko

Ruská modernizace tanku T-72 s označením T-72B3 z roku 2021, neoficiálně nazývaná jako T-72B3M

První ruská modernizace v žebříčku. Pokud Rusko provozuje všechny tři nejmodernější ex-sovětské typy (T-90, T-80 i T-72), je modernizace T-72B3 z roku 2021, neoficiálně nazývaná jako T-72B3M, tou nejpokročilejší. Jejím cílem bylo za rozumných nákladů dosáhnout co největší unifikace s tanky T-90, často byly T-72B3M také na zbrojním trhu nabízené jako druhá volba. Verze B3 byla modernizována opakovaně, proto existuje několik variant.

5 PT-91M Pendekar, Polsko

Polská modernizace tanku T-72 s označením PT-91M, vyvezená v počtu 48 strojů do Malajsie

Svou modernizaci tanků T-72 připravilo hned několik států východní Evropy a všechny spoléhaly na to, že právě ta jejich bude nejlepší a že bude mít exportní úspěch. Česká T-72M4 se měla zaplatit právě z exportu, ale nakonec nikdy exportována nebyla. Jinak tomu však bylo u Poláků, kterým se podařilo vyvézt 48 strojů PT-91M do Malajsie. Proti původním PT-91 měly nový kanon, pohon a německou automatickou převodovku.

6 T-72M1M (2016), Rusko

Ruská modernizace tanku T-72, exportní subvarianta typu B3, na níž jsou modernizovány exportní verze tanků T-72M1.

Exportní subvarianta typu B3, na níž jsou modernizovány exportní verze tanků T-72M1. Nově dostanou systémy pasivní ochrany Štora, nejnovější typ dynamického pancéřování, aktivní obranný systém Arena, satelitní navigaci, schopnost odpalovat protitankové řízené střely 9M119 a řadu dalších vylepšení.

7 T-72M4CZ, Česká republika

Tank T-72M4CZ během příprav na Dnech NATO v Ostravě

Česká modernizace měla sice nejvyšší cíle a kdyby byla skutečně dokončena, přinesla by svým uživatelům v mnoha ohledech stejné výkony jako vítězná PT-91M2, a to o dvacet let dříve. Jenže ekonomické problémy konce 90. let slibný modernizační program zabrzdily, a tak jej v mnoha ohledech deklasovaly. Přes značné náklady je tak například kalkulovaná pravděpodobnost zásahu první ranou 65–75%, kdežto u polských modernizací je to o 10 % víc a například u tanků Leopard 2A4 z 80. let ještě více. Poslední funkční T-72M4 budou patrně z AČR vyřazeny právě s příchodem německých leopardů.

8 T-72M1R, Polsko

Polská modernizace tanku T-72, T-72M1R je jednou z těch, které byly předány ukrajinské armádě.

Kromě tanků PT-91 Polsko provozuje také původní T-72. Část jich před příchodem západní techniky modernizovala pouze v omezené míře, aby ušetřila čas i peníze. Verze M1R, vzniklá z tanků T-72M1, se tak zaměřila zejména na nový systém řízení palby a nové zaměřovací a pozorovací přístroje včetně termovizních, které i tak významně zvýšily schopnosti starého stroje. Verze T-72M1R je jednou z těch, které byly předány ukrajinské armádě a jsou jí úspěšně provozovány.

9 M-84AS1 (2020), Srbsko

Srbská modernizace tanku T-72, M-84AS1

Nejnovější srbská varianta ve fázi prototypu. Má navíc dodatečné pancéřování, včetně reaktivního pancíře, integrovaný denní a noční zaměřovací systém s termovizí, velitelský informační systém, systém soft-kill aktivní ochrany a dálkově ovládanou zbraňovou stanici s kulometem. Kromě toho byl k modernizaci navržen domácí o výkonu 1200 HP, který však zatím nebyl přijat.

10 T-72B3M (2016), Rusko

Ruská modernizace tanku T-72, verze T-72B3M z roku 2016

Starší varianta průběžně zdokonalené ruské modernizace T-72B3M s dynamickou ochranou Kontakt-5, kanonem 2A46M-5-01 a elektronicky řízeným motorem V-92S2F. Ostatní modifikace zůstaly stejné.

Další pozice: 11. T-72M1M (2002), Rusko 12. T-72B2, Rusko 13. T-72B1MS „Bílý orel“, Rusko 14. T-72M3, Česká republika

Pozn.: Jednodušší verze české modernizace s původním motorem 15. T-72KZ „Šygys“ (2016), Kazachstán 16. M-84A21 (2017), Srbsko 17. T-72B3M (2014), Rusko 18. M-84D, Chorvatsko 19. T-72M1M (2013), Rusko 20. Tank Ex, Indie 21. T-72BME, Bělorusko 22. T-72M1M (2013 2.), Rusko 23. T-72M1M (2008), Rusko 24. T-72M2 „Moderna“, Slovensko 25. T-72KZ „Šygys“ (2012), Kazachstán 26. M-2001, Srbsko 27. T-72B3 (2013), Rusko 28. T-72 KZ „Šygys“ (2010), Kazachstán 29. T-72B3 (2011), Rusko 30. T-72MP, Ukrajina

Pozn.: Tento typ byl nabízen České republice místo domácího T-72M4.

Typy, které by mohly zajímat českého čtenáře

Na 58. pozici se nachází úvodní verze polské modernizace PT-91 „Twardy“, jak vidno, technicky byla mnohem horší než česká, přesto byla exportována do Malajsie. Na 69. místě je nízkonákladová modernizace T-72 „Scarab“, představená před nedávnem českou firmou Excalibur Army. Modernizace spočívá zejména v novém typu dynamické ochrany.

Zmínit musíme také typ T-72S, což je zjednodušená varianta druhé základní výrobní varianty tanku T-72B, o níž uvažovala Československá lidová armáda před sametovou revolucí. Na 85. místě se pak nachází jedna z úvodních modernizací T-72M, která posunovala výkon tanků T-72 někam na úroveň prvotní sovětské modernizace T-72A. Právě tyto tanky naše armáda poslala na Ukrajinu.

T-72 je jeden z nejslavnějších tanků všech dob a vznikla pro něj už minimálně stovka modernizací, přičemž vznikají stále nové. I proto se dá oprávněně očekávat, že legendární T-72 bude ve výzbroji mnoha armád ještě dlouhá desetiletí.