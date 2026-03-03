|
5. března 2016
|
|
5. března 2016
|
Československo bylo trolejbusovou velmocí a trolejbusy se samozřejmě vyrábí i v současné České republice. A právě typ Škoda 14 Tr byl tím, jehož výroba se přenesla přes dvojí transformaci státu,...
Jmenuje se V 5000 Matrix a je patrně největší eVTOL, který se odlepil od země a letěl. Jeho výrobce AutoFlight na tomto pětitunovém stroji rovnou vyzkoušel přechod z vertikálního vzletu na...
Olympijské hry nejsou jen svátkem sportovním, ale leckdy i technologickým. Významně se při nich posouvají možnosti televizního vysílání, ale i jiné disciplíny. Schválně, kolik inovací znáte?
Kabely visící od uší a končící v chytrém telefonu nebo nutné redukci jsou vidět na sociálních sítích mnoha celebrit, Arianou Grande počínaje a Zendayou nekonče. Proč? Vždyť bezdrátová sluchátka se za...
Na starý trik v novém hávu lákají podvodníci v triku s anketou, která se nově šíří i prostřednictvím komunikační sítě WhatsApp. Cílí na snahu pomoct svým přátelům či rodině a varuje před ním i...
Spitfire, podle mnohých nejslavnější a nejkrásnější stíhací letoun všech dob, se poprvé vznesl do vzduchu ve své první podobě v březnu 1936. Stroj se nesmazatelně zapsal i do dějin československého...
Tablet iPad Air je v poslední době mezi novinkami Applu poměrně často. Nový model je tu po roce, přičemž jeho předchůdce uvedli dokonce pouhých deset měsíců po představení předchozí řady. Apple...
Společnost Gartner se přidala k dalším analytickým společnostem i jednotlivcům, kteří predikují výrazný nedostatek komponent pro počítače a jejich zdražování. Firma dokonce předpovídá, že do roku...
Barcelona (Od zpravodaje Technet.cz) Od chvíle, co v Lenovu narazili na ohebné displeje, zkoušejí, co vše by se s nimi dalo ještě udělat. Nové koncepty na veletrhu MWC 2026 jsou zaměřené na hráče.
Kdy jsme duševně na vrcholu? Zapomeňte na dominanci mládí. Nová studie posouvá vrchol výkonnosti lidského mozku do věku mezi 55 a 60 lety. A kdy naopak už se na nás stáří podepisuje do té míry, že ve...
Když na českém nebi spatříte v lednu či únoru podezřelý shluk horkovzdušných balonů, půjde nejspíš o závod, který se zprvu může jevit jako recese. Pohár Jaroslava Haška se již etabloval jako nejspíš...
NASA si naplánovala, že mise Artemis III bude tou, při níž dopraví na povrch Měsíce posádku poprvé od roku 1972, kdy na něj vstoupili poslední astronauti. V pátek večer našeho času však přišla špatná...
Biologové přečetli dědičnou informaci mikrobů, kteří žijí v oboustranně výhodném vztahu s hmyzem svítilkami. Svému hostiteli pomáhají zpracovat cukernatou potravu. Během dlouhého společného vývoje...
Google během ramadánu upravil své vyhledávání. Kdo zadá do vyhledávače „ramadán“ nebo frázi s tímto slovem, například „ramadán 2026“ či „ramadán svátek“, může objevit tematickou ilustraci. Po...
O bezpečnosti různých domácích robotických zařízení napojených na internet se spekuluje již dlouho. Není přitom řeč o fyzické bezpečnosti, ale o zabezpečení dat, která tyto přístroje snímají. V...