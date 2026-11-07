Argentinské Super Étendardy poslaly na začátku války ke dnu dvě britská plavidla: torpédoborec HMS Sheffield a kontejnerovou loď naloženou helikoptérami a dalším vojenským materiálem SS Atlantic Conveyor. Naštěstí pro Brity měli Argentinci obávaných letadel i protilodních střel málo. Jejich flotila Super Étendardů měla podle původní objednávky čítat čtrnáct strojů.
Před válkou však Francie uvalila na Argentinu zbrojní embargo. Společnost Dassault-Breguet, výrobce letadel, tak stačila Super Étendardů dodat jen pět. Přesně tolik mělo Buenos Aires k dispozici i Exocetů. Dvě z těchto střel létajících těsně nad mořem použili Argentinci k potopení Sheffieldu. Jedna zasáhla, jedna spadla do moře. Další dvě využili ke zničení Atlantic Conveyoru. Zbývala jim proto jen jedna. Britové se však přesvědčili, že představují smrtelné nebezpečí.
Posádka měla po vysazení týmu SAS zamířit přes hranice do neutrálního Chile. Následně měla stroj potopit do moře.