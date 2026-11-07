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Zničit letadla a zabít piloty. Britské plány z falklandské války byly šílené

Radek John
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Vojenské transportní letadlo typu C-130 tureckých ozbrojených sil. | foto: Profimedia.cz

Když v roce 1982 obsadila Argentina britská území v jižním Atlantiku, Spojené království odpovědělo silou. Narazilo však na problém. Argentinci disponovali francouzskými letouny Super Étendard s protilodními střelami Exocet. Byla to smrtící kombinace. Britové se jich chtěli zbavit.

Argentinské Super Étendardy poslaly na začátku války ke dnu dvě britská plavidla: torpédoborec HMS Sheffield a kontejnerovou loď naloženou helikoptérami a dalším vojenským materiálem SS Atlantic Conveyor. Naštěstí pro Brity měli Argentinci obávaných letadel i protilodních střel málo. Jejich flotila Super Étendardů měla podle původní objednávky čítat čtrnáct strojů.

Před válkou však Francie uvalila na Argentinu zbrojní embargo. Společnost Dassault-Breguet, výrobce letadel, tak stačila Super Étendardů dodat jen pět. Přesně tolik mělo Buenos Aires k dispozici i Exocetů. Dvě z těchto střel létajících těsně nad mořem použili Argentinci k potopení Sheffieldu. Jedna zasáhla, jedna spadla do moře. Další dvě využili ke zničení Atlantic Conveyoru. Zbývala jim proto jen jedna. Britové se však přesvědčili, že představují smrtelné nebezpečí.

Posádka měla po vysazení týmu SAS zamířit přes hranice do neutrálního Chile. Následně měla stroj potopit do moře.

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Zničit letadla a zabít piloty. Britské plány z falklandské války byly šílené

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Vojenské transportní letadlo typu C-130 tureckých ozbrojených sil.

Když v roce 1982 obsadila Argentina britská území v jižním Atlantiku, Spojené království odpovědělo silou. Narazilo však na problém. Argentinci disponovali francouzskými letouny Super Étendard...

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