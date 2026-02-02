Situace okolo stínové flotily dál houstne. Evropské státy se chtějí bránit

Radek John
Srážky, najetí na mělčinu, ropné havárie s následnými ekologickými škodami, potíže při vyhledávání a záchraně trosečníků. To jsou jen některá nebezpečí plynoucí z nezákonných praktik Moskvy na moři. Státy na pobřeží Baltu a Severního moře se kvůli nim spojily.
Část 1/6

Tanker Boracay z takzvané ruské „stínové flotily“, podezřelý z účasti na letech dronů nad Dánskem, plul u pobřeží západního francouzského přístavu Saint-Nazaire. (1. října 2025)

O ruské stínové flotile používané k obcházení mezinárodních sankcí četl už snad každý. Jedná se o zhruba čtyři stovky plavidel. Další lodě ale podezřelou ropu případně jiné náklady přepravují jen občas. Pokud bychom započítali i je, celkové číslo by překročilo tisícovku. Web Splash247 specializovaný na námořní dopravu uvádí, že se flotila rozrůstá o třicet lodí denně. Značná část těchto plavidel je letitých. Jsou ve špatném technickém stavu a nemají pojištění. Pobřežní státy z nich mají značné obavy.

Proto vydaly společné prohlášení. Obrátily se v něm na námořní společenství. Pod dokumentem je podepsáno čtrnáct zemí, například Spojené království, Estonsko, Polsko nebo Island. Signatářské státy považují za největší nebezpečí dvě skupiny praktik. Obě se týkají klíčových technologií.

První je satelitní navigace. Zvlášť na Baltu se dá setkat se dvěma způsoby jeho ovlivňování. Kapitáni pozorují úplné rušení, jehož vlivem zcela přijdou o navigační signál. Možná ještě zákeřnější je tzv. spoofing. Jde o poskytování nesprávných údajů o poloze.

Druhá technologie je AIS (Automatic Identification System, automatický identifikační systém). Jejím prostřednictvím oznamují lodě na moři svoji identitu, kurz, rychlost a polohu. Opět může jít o úplné vypínání, tentokrát naopak ze strany kapitánů podezřelých plavidel. Možné je i odesílání falešných dat.



Peking i Musk mohou jazykovými modely manipulovat světonázor, varuje AI vizonář

30. ledna 2026  18:14

Obří praklokan vážil 250 kilo. Mohl skákat stejně jako jeho dnešní příbuzní

Klokan Procoptodon goliah v představě umělce

Potvora jménem Procoptodon goliah vymřela před pouhými čtyřiceti tisíci lety. Paleontologové si dosud mysleli, že kvůli své velikosti nemohla hopsat jako současní klokani. Nejspíš se ale mýlili.

30. ledna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Obří praklokan vážil 250 kilo. Mohl skákat stejně jako jeho dnešní příbuzní

Klokan Procoptodon goliah v představě umělce

Potvora jménem Procoptodon goliah vymřela před pouhými čtyřiceti tisíci lety. Paleontologové si dosud mysleli, že kvůli své velikosti nemohla hopsat jako současní klokani. Nejspíš se ale mýlili.

30. ledna 2026

