Americké námořnictvo chvátá na stíhačky šesté generace. Předežene letectvo?

Část 1/6

Program návrhu nového stroje schopného startovat a přistávat z paluby letadlových lodí nese označení F/A-XX. Z názvu plyne, že nemá jít jen o stíhačku určenou především k boji proti jiným letounům ve vzduchu (fighter.) Plánovaný stroj by měl zvládat i útočné mise (attack) proti pozemním cílům, lodím a tak podobně. Námořnictvo by chtělo začít zařazovat F/A-XX do služby už během třicátých let. Pokud mu to vyjde, půjde o tak první stíhačku šesté generace. Předhonit by ji mohl snad jen japonský program Mitsubishi F-X. Alespoň pokud nepřijde s nějakým překvapením Čína.

Námořnictvo je zřejmě odhodláno dotáhnout projekt co nejdříve do použitelného stadia. O letadlu je však známo jen málo podrobností. Mnoho jich podléhá utajení. Na nedávném setkání s bezpečnostními novináři promluvila o programu náčelnice námořních operací Lisa Franchettiová. Konkrétních informací však sdělila jen málo. Omezila se spíše na obecné fráze.

„Očekáváme, že platforma šesté generace bude mít pokročilé senzory, pokročilou letalitu, pokročilý dosah a bude schopna se integrovat s pilotovanými a bezpilotními prostředky,“ řekla.

Vláda Super Hornetu

Námořnictvo posledních pět let zařazuje do služby stealth stíhačky F-35C Lightning II. Jde o variantu schopnou startovat z paluby letadlové lodě pomocí katapultu a přistávat za asistence záchytného lana. Oproti dalším dvěma verzím F-35, A a B, má mírně větší plochu křídel. Může tak dosedat v nižší rychlosti. Disponuje také zesíleným podvozkem a samozřejmě hákem. Podle posledních údajů z roku 2023 však námořnictvo ještě vloni v prosinci mělo těchto strojů jen třicet.

Jeho hlavní stíhačka je tak typ F/A-18 Super Hornet. Společně třeba s moderními verzemi ruského typu Su-35 Flanker nebo čínským Chengdu J-10 Firebird se obvykle řadí mezi stíhačky 4,5 generace. Z palub amerických letadlových lodí a pozemních základen námořnictva momentálně operuje Super Hornetů něco přes čtyři stovky.

Dalších necelých osmdesát letadel má námořnictvo objednáno. Od Super Hornetu je odvozené i letadlo pro elektronický boj EA-18G Growler. Námořnictvo jich provozuje něco přes 150. Z uvedených počtů je proto jasné, že F-35C Super Hornety zcela nenahradí.

Pokud jde o roli v elektronickém boji, námořnictvo už s nimi zřejmě nepočítá. Hlavní prostředek k němu by měla být tzv. Rušička nové generace (NGJ z Next Generation Jammer). Věší se pod křídla. S Growlery funguje bez potíží. Její propojení s F-35 je ale problém. Námořnictvo proto před čtyřmi lety odložilo její integraci s Lightningem na neurčito.